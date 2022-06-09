Четверг, 9 Июня 2022 17:45

АрмИнфо.Глава МИД России Сергей Лавров 9 июня на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване заявил, что выполнение трехсторонних заявлений по Карабаху является приоритетом.

<Владимир Владимирович Путин передает вам самые теплые приветы и наилучшие пожелание. Он подтверждает приверженность всем договоренностям, которые были достигнуты в ходе вашего общения>, - отметил глава российского внешнеполитического ведомства. По его словам, Москва нацелена всем тем решениям, которые нацелены на углубление российско-армянского стратегического партнерства, союзничества, и в целом двусторонних отношений.

Глава МИД РФ отметил, что выполнение трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 гг. по Карабаху является приоритетом. <Мы нацелены на то, чтобы все закрепленные там направления и деятельности, нацеленные на полную нормализацию обстановки в регионе, на урегулирование всех проблем, включая гуманитарные проблемы, были решены в кратчайшие сроки. Трехсторонняя рабочая группа на уровне вице-премьеров по разблокированию транспортных и экономических связей находится в продвинутой стадии согласования конкретных аспектов окончательных договоренностей. Мы обсудили дополнительные шаги, которые необходимо предпринять, сейчас готовы об этом доложить>, - сказал Лавров.

То же касается делимитации, отметил министр. <Мы приветствуем начало работы двух комиссий - вашей и азербайджанской, учредительная встреча состоялась, мы считаем это очень важным, будем готовиться к встрече в Москве с участием российских представителей, которые, в соответствии с договоренностью лидеров, будут оказывать консультативные услуги, включая картографические материалы. И мы заинтересованы в целом, чтобы отношения между Арменией и Азербайджаном, нашими соседями, полностью были нормализованы>, - заявил глава МИД РФ.

Как отметил дипломат, Москва знакома с предложениями, которые выдвинул Баку для нормализации отношений с Ереваном, равно как и с позицией армянской стороны, <также положенной на бумагу>. <Все, что может сделать Россия для содействия нахождению взаимного согласия, мы будем готовы предпринять. Нацелены на полноценное выполнение всех без исключения договоренностей>, - сказал Сергей Лавров.