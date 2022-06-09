Четверг, 9 Июня 2022 17:43

АрмИнфо.Ереван надеется на поддержку Москвы как в вопросе делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, так и возвращения армянских военнопленных из Баку. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 июня на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

<Армения и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками, и это предполагает, что интенсивность двусторонних визитов и общений должна быть высокой, и мы это видим. Повестка двусторонних отношений широкая и разносторонняя - это и двусторонние отношения, и региональные, и международные вопросы>, - констатировал глава армянского правительства.

Он выразил удовлетворение возможностью обсудить широкий круг вопросов, в том числе региональную безопасность и карабахское урегулирование. <Главный вопрос связан с региональной безопасностью и нагорно-карабахским урегулированием>, - заявил он, добавив, что эти вопросы, а также разблокировка региональных коммуникаций интенсивно обсуждаются с российскими коллегами.

Премьер напомнил, что недавно в Москве состоялась встреча трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, РФ и Азербайджана. <Надеюсь, что в ближайшем будущем удастся достичь конкретных соглашений и, наконец-то, решить стратегически важный для всего региона и для стабильности мира вопрос>, - сказал он.

Пашинян отметил также важное значение урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Он коснулся недавней встречи двусторонней рабочей комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы. Уже решено, что вторая встреча пройдет в Москве, а третья - в Брюсселе. <В этом контексте мы надеемся на поддержку РФ, чтобы этот процесс развивался естественным путем и был эффективным", - сказал премьер.

Глава кабмина РА обратился к теме возвращения военнопленных, заложников и других удерживаемых лиц, которые все еще находятся в Азербайджане вопреки трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. <В этом вопросе мы также надеемся на поддержку РФ, чтобы этот гуманитарный вопрос наконец-то был полностью решен>, - сказал Никол Пашинян.