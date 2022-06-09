Четверг, 9 Июня 2022 17:43

АрмИнфо. В России 10 июня стартуют Дни культуры Армении. Об этом 9 июня в Ереване на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян

"Во второй половине года планируется проведение дней русской культуры в Армении. Должен с удовлетворением констатировать, что мероприятия, запланированные на этот юбилейный год наших отношений, имеют впечатляющий охват. Уверен, что будут приложены все усилия для проведения намеченной работы на должном уровне, в соответствии с союзническим характером армяно-российских отношений", - сказал глава МИД Армении.

При этом он отметил, что это уже третья его встреча с Лавровым в этом году. "И сегодня у нас состоялась конструктивная и откровенная дискуссия по всем спектрам двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также по вопросам региональной и международной безопасности", - сказал армянский министр, отметив интенсивный межгосударственный диалога на всех, в том числе на высшем уровне.

В контексте дальнейшего продвижения двусторонней повестки, по словам Мирзояна на встрече была положительно оценена эффективная работу всех существующих механизмов армяно-российского стратегического союза, в том числе деятельность межправительственных комиссий по торговле, военно-экономическому сотрудничеству, межпарламентской комиссии и межрегиональная конференция.

В свою очередь глава МИД России отметил, что на встрече с армянским коллегой были обсуждены многочисленные вопросы повестки отношений в

двустороннем и многостороннем форматах, ход выполнения достигнутых ранее договоренностей, в том числе на высшем уровне в ходе первого официального визита Никола Пашиняна в Москву 19-20 апреля текущего года.

"Наши лидеры подтвердили привилегированный характер союзничества России и Армении, что особенно важно в нынешний год, когда мы отмечаем 30-лети установления дипломатических отношений", - констатировал министр, добавив, что в ходе апрельского визита Пашиняна был подписан пакет документов, который дополняет солидную договорно-правовую базу между двумя странами.

Лавров добавил, что с армянским коллегой достигнута договоренность всячески способствовать сохранению высокого темпа работы на всех направлениях. По его словам, на этот год в планах проведение очередной сессии межправкомиссии по экономическому сотрудничеству, межрегиональный и молодежный форумы, заложить в центре Еревана памятника армяно-российской дружбе "Единства на века".

"Завтра в России стартуют дни культуры Армении, во втором полугодии в Армении пройдут Дни духовной культуры России. "Эти просветительские акции, конечно же, предоставляют возможность для дальнейшего

взаимообогащения наших древних культур", - выразил убеждение глава МИД России.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия остается ведущим торговым партнером, ведущим инвестором в экономику Армении.

"Невзирая на вызванной пандемией спад, нам удалось вернуть товарооборот на устойчивую траекторию роста, и наращиваем сотрудничество в таких областях, как энергетика, включая атомную, горнорудная промышленность, транспорт, логистика, высокие технологии", - сообщил Сергей Лавров, заявив о намерении всячески поощрять хорошо зарекомендовавшую себя практику бизнес-миссий и деловых форумов.

По его словам, с учетом пожелания армянской стороны, идет работа над увеличением в республике количества русских школ, увеличением квот для желающих учиться в РФ.

"Обсудили вопросы повышения частоты межмидовских консультаций, взаимодействия в рамках ЕАЭС, СНГ и ОДКБ. У нас совпадение позиций по большинству мировых и региональных проблем. Договорились и далее координировать наши действия, с учетом меняющихся геополитических реалий", - резюмировал Лавров.