Четверг, 9 Июня 2022 17:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 10 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 ЗАО "Национальный центр лечения зависимостей'' Аги Анка, собственные дома, расположенные напротив комбината ‘Аги Анк”, жилые дома 2/1, 44 на улице Ачаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-16:00 собственные дома 18-54 на 27-ой улице, 17-30 на 36-ой улице Нор Ареша; жилые дома 28, 30, 32, 34 на улице Эребуни;

11:00-17:00 жилой дом 5 на улице Корюна, 4, 6, 6/1 на переулке Корюна, собственные дома 163-179 на улице Заваряна, 110-133 на улице Нар-Доса, 90-173 на улице чаренца, 96-125 на улице Вардананца, 156-172 на улице Христофори, жилые дома 8, 10, 12 на улице Байрона, 21, 23, 25, 27 на улице Московяна, 71, 83 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), строение 237/22 на 11-ой улице Айгестана, собственные дома на улицах Попова и Тимирязева, собственные дома на 1-ом переулке Тимирязева, жилой дом 119 на улице О.Ованнисяна, собственные дома на улицах Кармир Блур, Маркварти, жилой дом 135 на пр. Аршакуняца, собственные дома на пр. Аршакуняца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване, жилой дом 19а на улице Давида Анахта и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване, жилой дом 7 на улице Врацакан, жилые дома 165, 171 на улице Гр.Кочара, жилые дома 1/2, 2/1, 3, 4 на улице Н.Заряна, жилой дом 9 на 1-ом переулке Н.Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване, собственные дома 2-18 на улице Н.Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилые дома 90, 92 на улице Гр.Арцруни, 36А, 36/7, 38/1, 38/2 на пр. Комитаса, 41, 147/1 на улице Гр.Кочара, жилой дом 63/4 на улице Рига, жилые дома 2-2/1 на улице Н.Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване, собственные дома 12-14 на улице Рига, 137-139 на улице Гр.Кочара, собственный дом 1/2 на улице Н.Заряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; жилой дом 65 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване в 9-ом норкском массиве;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Лернагог, Мргастан, Дашт, Дохс, Айгешат и Шаумян;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично кварталы 2, 3, “Каяран”, “Нор”, частично улицы 3-10, Дпроцаканнери, Азатамартинери, Анрапетутяна, Ереванян, частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис; село Норамарг; частично село Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Аргаванд, Геганист, Гетап, Воскетап и Арарат;

10:30-13:00 частично село Димитров;

10:30-14:30 частично улица Атарбекяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

13:00-14:00 частично село Саят-Нова;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Бардзруни, Мартирос, Серс, Хндзорут, Нор Азнваберд, частично село Крнрашен;

в Котайкской области:

11:00-16:30 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственники “Г.Айрапетян”, “Манук Восканян”, “В.Петросян”, “Д.Мартиросян”, ООО “ЛААГ”, “Зовуни”, “Лива Декол”, “Тамара ев Ани”, ‘Транс Газ”, ‘Каре Дар”, ‘Универсал”, ЗАО “Арколад”, кооп. “Лилит”, “Виктория”, кварталы ‘Дпроц”, ‘Ездинер”, “Акумб”, “Грасеняк”, “Сарнаран”, “Датавор”, “Нор”, “Мичак”, “Х-1”, песчаный карьер, саодоводческая компания “Арагил”;

11։00-14։00 частные дома Джрвежа полностью;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00-14։00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”; ‘Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”.