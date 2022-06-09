Четверг, 9 Июня 2022 16:48

АрмИнфо. В Ереване рады слышать заявления со стороны руководства Турции о готовности открыть армяно-турецкую границу. Об этом 9 июня в Ереване на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, на просьбу прокомментировать процесс нормализации армяно-турецких отношений.

"Что касается диалога Армения-Турция, должен сказать, что мы рады слышать заявления со стороны высшего руководства Турции о том, что они готовы нормализовать и установить дипломатические отношения с Республикой Армения и открыть армяно- турецкую границу. Это достойно приветствия", - сказал глава МИД РА.

С другой стороны, продолжил Мирзоян, в Ереване видят расхождения в позициях с той точки зрения, что несмотря на то, что Турция постоянно заявляет что процесс нормализации должен быть без каких либо предусловий, тем не менее, периодически усматриваются попытки найти связь между армяно-турецкие и армяно-азербайджанские процессами. По его словам, эту связь турецкие власти регулярно пытаются найти или же публично говорят о ней.

"Мы не считаем это конструктивным. Есть также определенные различия с той точки зрения, что у нас различные представления о темпах. Тем не менее, мы рады слышать заявления со стороны руководства Турции о готовности открыть армяно-турецкую границу", - резюмировал Мирзоян.

Отметим, что 3 мая в Вене состоялась третья встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча по нормализации отношений. Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве 14 января.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.