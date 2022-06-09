Четверг, 9 Июня 2022 16:46

АрмИнфо. Глава МИД России убежден, что другого пути кроме полной нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном не существует.

Так, 9 июня в Ереване на пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, касаясь перспектив подписания мирного договора между Ереваном и Баку.

В этом ключе он отметил, что то, что все обозначают условным термином "мирный договор", опираются на предложения, которые были представлены в свое время Азербайджаном. "В ответ Армения внесла свое видение, и с учетом этих двух документов идет процесс, в котором мы готовы

участвовать в качестве посредника, консультанта, и в принципе содействующей стороны", - сказал российский министр.

В тоже время Лавров напомнил, что лидеры Армении, Азербайджана и России трижды встречались для решения практических вопросов связанных с завершением конфликта, нормализацией отношений между странами региона, включая, конечно же, отношения между Азербайджаном и Арменией.

"У нас есть общее понимание того, что процесс движется, может хотелось бы видеть темпы более быстрые, но тем не менее, процесс идет и есть промежуточные позитивные результаты. Но, нет сомнений в том, что будут и окончательные договоренности. Мы этому всячески стараемся способствовать", - сказал глава МИД России.

Конечно, продолжил он, у сторон есть свое специфическое видение, далеко не всегда совпадающее, в отношении того, как работать на предстоящем этапе.

"Но у всех наших партнеров и у нас самих одинаковое понимание того, что три заявления, которые были приняты на высшем уровне - это очень ясная дорожная карта, которой мы должны все руководствоваться. И процесс делимитации, мы очень рады, что такое учредительное заседание комиссии армяно-азербайджанской по делимитации состоялось. Очередная встреча, как вы слышали, планируется в Москве. Мы готовы предоставлять в соответствии с договоренностями лидеров трех стран консультативное содействие, в том числе и предоставление картографических материалов. Это очень важно для этой конкретной работы", - добавил главный дипломат России.

При этом он констатировал, что параллельно с этим процессом, продвинулась вперед трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров Армении, Азербайджана и России по разблокированию транспортных и экономических связей.

"Мы сегодня обсуждали варианты урегулирования существующих вопросов. Уверен, что они будут в конечном итоге решены", - резюмировал Лавров.

В свою очередь глава МИД Армении, касаясь процесса нормализации армяно- азербайджанских отношений, согласился с российским коллегой, что процесс продвигается сразу по нескольким направлениям.

"Безусловно, по многим вопросам представления не совпадают, но переговоры на то и переговоры, чтобы попытаться найти общие подходы по тем пунктам, которым есть разногласиям, путем взаимных уступок. Мы верим в мирный процесс. Мы считаем, что в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном невозможно не касаться нагорно-карабахского конфликта, не дать политического решения ему. И верим, что переговоры должны проходить в рамках Минской группы ОБСЕ", - сказал Мирзоян, напомнив, что это единственный международно признанный формат по урегулированию карабахского конфликта.

Вместе с тем, Мирзоян считает, что на данном этапе немного преувеличено называть начавшиеся процессы по делимитации и безопасности границ переговорами. Однако, по его словам, начало этому процессу положено.

Он также добавил, что в Армении видят некоторые позитивные подвижки в вопросе деблокады транспортных коммуникаций и экономических связей. "Будет неправильно говорить, что есть полное представление, но всё же, позитивные подвижки есть. И здесь я должен сказать, что удерживание со стороны Баку армянских военнопленных, а также посягательства на армянские культурные памятники, и в целом антиармняская риторика Азербайджана и провокации лишь мешают этим процессам. Пользуясь случаем, еще раз хочу привлечь внимание наших международных коллег и Баку на эти вопросы", - резюмировал Мирзоян.

Напомним, что ранее Азербайджана выдвинул 5 пунктов по нормализации отношений с Арменией. В частности: "Взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, нерушимости государственных границ и политической независимости друг друга; взаимное подтверждение государствами отсутствия территориальных претензий друг к другу и принятие ими на себя юридического обязательства не предъявлять такие претензии в будущем; воздерживаться от угрозы безопасности друг друга в международных отношениях, использования угроз и силы против политической независимости и территориальной целостности, а также других обстоятельств, не соответствующих целям Устава ООН; делимитация и демаркация государственной границы, установление дипломатических отношений; открытие транспортной связи и коммуникаций, налаживание других соответствующих коммуникаций и сотрудничества в других сферах, представляющих взаимный интерес".