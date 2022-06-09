Четверг, 9 Июня 2022 14:33

АрмИнфо.В Армении политического кризиса однозначно нет. Об этом 9 июня Ереване на пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян, на просьбу прокомментировать протесты в стране.

По его словам в подтверждения своих слов он может привести два довода

- состоявшиеся в прошлом году летом внеочередные парламентские выборы, решивший тогдашний политический кризис, давший ответы на многие вопросы и признанный всеми международными организациями прозрачными и демократичными. "И второе, мы следим за акциями, и немногочисленность участников митингов не говорит о народной поддержке", - сказал он. В тоже время Мирзоян заметил, что в демократичной стране, каковой является Армения, все имеют право на мирные митинги. "Если же отойдем от вопроса права и коснемся логической стороны этого вопроса, то могу высказать свое частное мнение. Здесь я вижу вопросы, связанные со здравомыслием", - сказал глава МИД Армении, аргументировав это тем, что парламентская оппозиция, может воспользоваться своим правом критиковать власти с парламентской трибуны, чего, она, к сожалению или к счастью не делает. "Организаторы митинга говорят о том, что Республика Армении осуществляет неправильную политику по вопросу Нагорного Карабаха, нормализации армяно-турецких отношений и по повестке азербайджано-армянских переговоров", - сказал он. Мирзоян добавил, что мог бы понять оппозицию, если бы та говорила о необходимости отмены заявления от 9 ноября 2020 года выходе из процесса делимитации и разблокирования коммуникаций или заявлений от 11 января и 26 ноября 2021 года, процесса делимитации. Но так как оппозиция этого не делает, по его словам, всё это наводит на мысль о том, что обсуждаемые оппозицией темы не очень красивые спекуляции. Отметим, что Движение Сопротивления с 1 мая проводит акции неповиновения по всей республики с требованием отставки действующего премьер- министра РА Никола Пашиняна и его команды. В Движении убеждены, что действующая власть в Армении ведет губительную для армянского государства и Арцаха политику, и не может представлять интересы страны на международной арене.