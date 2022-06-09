Четверг, 9 Июня 2022 14:27

АрмИнфо.Компания GeoProMining завершила программу технического переоснащения акустической и световой системы большой сцены Русского драматического театра имени Станиславского. Театр получил самое современное акустическое и световое оборудование.

За весомый вклад в развитие театра, директор театра Марианна Мхитарян вручила руководству GeoProMining памятные медали Александра Григоряна.

Согласно директору театра Марианне Мхитарян, звуковое оборудование театра находилось, мягко говоря, в аварийном состоянии, и каждую секунду мог нарушиться естественный ход спектакля. По словам директора театра, вопрос переоснащения звукового и светового оборудования являлся первоочередным и требующим скорейшего решения.

«С 2020 года, благодаря содействию компании GeoProMining, в два этапа мы полностью оборудовали большую сцену. С современной светотехникой и акустикой мы не только застрахованы от неприятных случайностей, но и сможем представить актерскую игру на новом техническом уровне», - отметила Мхитарян.



Как заверила глава департамента внешней политики и социальных стратегий GeoProMining Рузанна Григорян, компания с большой готовностью откликнулась на просьбу оказать поддержку театру.

« Наше сотрудничество с Русским драматическим театром имеет многолетнюю историю. Можно сказать, что театр Станиславского – наш давний друг. Наша компания реализовала ряд совместных проектов, в частности, профинансировала постановку спектаклей, с привлечением драматургов из России. В настоящее время руководство компании рассматривает новые резоны сотрудничества; новые проекты, направленные на техническое переоснащение театра, а также проекты художественного назначения.» - отметила Рузанна Григорян.