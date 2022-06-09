Четверг, 9 Июня 2022 13:38

АрмИнфо.Вопросы материального обеспечения и закупок будут вверены Министерству обороны. Ранее данная функция была возложена на Генштаб РА. Правительство Армении 9 июня одобрило законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон РА "Об обороне" и смежные законы.

Как заявил министр обороны Сурен Папикян, в предлагаемом проекте по-новому изложены полномочия правительства в сфере обороны. <В законе отдельно устанавливаются полномочия в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации. Ряд принимаемых Советом безопасности планов и программ включаются в план обороны Республики Армения, редактируются и уточняются рамки полномочий Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, министра обороны и начальника Генерального штаба>, - указал он.

В процессе обеспечения Вооруженных сил на Министерство обороны возлагаются все функции материально-технического обеспечения, управления складами, организации централизованных грузоперевозок, весь комплекс закупочных процессов для нужд Вооруженных сил. Таким образом, как подчеркнул Папикян, Вооруженные силы должны будут заниматься своей основной миссией - охраной границ и поддержанием боеспособности ВС. Одновременно МО по-возможности будет делегировать другим вспомогательные направления.

Помимо этого, начальник Генштаба будет занимать должность первого замминистра обороны, однако он не будет лицом, замещающим министра обороны. В связи с этим также вводятся соответствующие изменения в ряд других законов, регулирующих систему госуправления.

Глава МО заявил также, что по результатам анализа мобилизации 2020 года, при наличии определенных семейных обстоятельств расширяется круг лиц, не подлежащих мобилизационному призыву, вносятся изменения в положения, связанные с процессом мобилизации.