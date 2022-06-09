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 Четверг, 9 Июня 2022 13:36
Алина Оганесян

В Ереване пройдет гастрономический фестиваль <Утест фест>

В Ереване пройдет гастрономический фестиваль <Утест фест>

АрмИнфо. 11 июня в Ереване пройдет гастрономический фестиваль праздничной традиционнй кухни <Утест фест>. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Согласно источнику, фестиваль стартует в 17:00 и продлится до 21:00 в Парке хачкаров (по соседству со станцией метро <Республиканская>).

Праздник проводится с целью представить общественности, в том числе туристам, богатый ассортимент армянской традиционной и праздничной кухни. Мероприятие будет сопровождаться национальной музыкой и танцами.

Организаторами фестиваля выступили Управление культуры и туризма мэрии Еревана и ОО <Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций>.

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