Четверг, 9 Июня 2022 13:36

АрмИнфо. 11 июня в Ереване пройдет гастрономический фестиваль праздничной традиционнй кухни <Утест фест>. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета. Согласно источнику, фестиваль стартует в 17:00 и продлится до 21:00 в Парке хачкаров (по соседству со станцией метро <Республиканская>).

Праздник проводится с целью представить общественности, в том числе туристам, богатый ассортимент армянской традиционной и праздничной кухни. Мероприятие будет сопровождаться национальной музыкой и танцами.

Организаторами фестиваля выступили Управление культуры и туризма мэрии Еревана и ОО <Развитие и сохранение армянских кулинарных традиций>.