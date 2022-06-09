Четверг, 9 Июня 2022 11:26

АрмИнфо. Армения и Азербайджан имеют в настоящее время возможность продвинуться вперед в процессе нормализации отношений. Такое мнение выразила в среду помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Я считаю, что сейчас имеется подлинная надежда на наличие благоприятной возможности для Азербайджана и Армении продвинуться вперед в нормализации отношений и поиске мирного урегулирования [конфликта вокруг Нагорного Карабаха]", - заявила сотрудник американского внешнеполитического ведомства, выступая на брифинге для иностранных журналистов, передает ТАСС.

"Считаю, что мы видели, как обе страны делали важные шаги. США весьма поощряют это", - сказала Донфрид.

В Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров Мишель сообщил, что в ближайшее дни состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель.

При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.