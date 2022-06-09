Четверг, 9 Июня 2022 11:24

АрмИнфо.Председатель Апелляционного суда и судья Тигран Симонян отказались сообщить день и время судебного заседания по делу Игоря Хачатурова. Об этом сообщил адвокат Хачатурова Мигран Погосян в Facebook.

"Более того, они не посчитали нужным представить мне на ознакомление судебное дело, из чего очевидно, что я лишен права на подготовку к защите. Что ж, поскольку установленный законом трехдневный срок рассмотрения жалобы истекает завтра, а вчера и сегодня рассмотрения жалобы не проводилось, следовательно, жалоба будет рассмотрена завтра, а Тико Симонян завтра (ну конечно, в надлежащем порядке) проинформирует участников письменного судебного процесса о часе завтрашнего судебного заседания", - заметил адвокат.

Отметим, что сын генерала Юрия Хачатурова, Игорь Хачатуров был задержан 17 мая 2022 года в рамках уголовного дела о якобы насилии в отношении полицейского, позже, решением суда он был арестован на два месяц