Среда, 8 Июня 2022 17:50

АрмИнфо.Европейский Союз придает большое значение и содействует реформам системы демократического управления, установлению верховенства права и борьбе с дискриминацией в Армении. Об этом на конференции "Судебная система как гарант демократии" заявила посол Европейского Союза в Армении Андреа Викторин.

"Мы всегда поддерживали проведение реформы системы юстиции, для чего оказывали долгосрочную и краткосрочную помощь. Мы ценим усилия, предпринятые Арменией в последние годы в плане демократических процессов. Очень важно, что политическое руководство привержено продолжению конституционных реформ, предусмотренных Стратегией судебной реформы на 2019-2021 годы", - сказала Андреа Викторин.

По словам посла ЕС, независимая судебная система является гарантом прав и свобод человека в условиях демократии, поэтому Конституционный суд должен сыграть ключевую роль в укреплении доверия общества к судебной системе.

"Армения столкнулась с множеством вызовов, и мы впечатлены готовностью властей продолжать путь реформ. В настоящее время в стране есть большая напряженность, очень важно, чтобы все стороны работали вместе для защиты конституционных прав граждан Республики Армения. Мы внимательно следим за внутриполитической ситуацией в стране, за акциями протеста. Мы, чтобы снизить напряженность, всем сторонам посылаем призывы. Очень важно, чтобы люди могли свободно выражать свое мнение, а правоохранительные органы и полиция должны воздерживаться от применения грубой силы. Некоторые произошедшие инциденты подлежат расследованию, по некоторым расследование уже ведется, дела доходят до суда, принимаются решения. Вот так работает демократия", - сказала она.

При этом посол ЕС призвала все стороны в Армении воздерживаться от разжигания ненависти и провокаций. По ее словам, любое насилие должно быть осуждено.

"В этой ситуации я считаю, что более чем важно, стимулировать доверие

к Конституционному суду и к судебной власти", - заключила Андреа

Викторин, сообщает "Арменпресс".

Отметим, что в Армении не прекращаются антиправительственные митинги. Оппозиционные силы в лице Движения сопротивления требуют отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна. Оппозиция Армении считает, что действующие власти осуществляют губительную для Армении и Арцаха политику, которая приведет к потере государственности. Накануне, Движение провело шествие к зданию делегации ЕС и передало письмо в европейскую структуру, в которой выражалось возмущение и недовольство пассивной позицией посла ЕС Андреа Викторин на действия правоохранителей в отношении мирных участников протестных акций.