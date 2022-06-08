Среда, 8 Июня 2022 17:44

АрмИнфо.Министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян в ходе своего выступления на мероприятии, посвященном 30-летию членства Республики Армения в ЮНЕСКО в Париже, выразил надежду, что Организация как ведущая международная структура по защите культурного наследия и в рамках своего международного мандата, приложит все усилия для обеспечения безопасности армянского культурного наследия Арцаха, оказавшегося под контролем Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, об этом министр заявил, касаясь богатого армянского культурного наследия. Думанян отметил, что образцы, фотографии которых демонстрируются в ходе мероприятия, нашли свое достойное место в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества, а также в Списке всемирного наследия.

"Современные новые геополитические вызовы, угроза уничтожения культурных ценностей в ходе военных конфликтов и фактическое уничтожение должны заставить нас переосмыслить и приложить все усилия для полноценной реализации международных механизмов защиты культурного наследия. Армянский народ, как известно, не понаслышке, а по своему историческому опыту знаком с таким трагическим явлением как утрата своих духовных и культурных ценностей. К сожалению, сегодня мы сталкиваемся со случаями постоянного искажения, присвоения и уничтожения тех ценностей, которые преступники даже снимают на видео и публикуют в социальных сетях", - подчеркнул Ваграм Думанян.

Отметим, что после 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта и перехода под юрисдикцию Азербайджана большинства территорий Арцаха, во всемирную паутину регулярно выкладываются кадры уничтожения армянского культурно-религиозного наследия со стороны азербайджанцев.

Отметим, что несмотря на трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, до сих пор миссии ЮНЕСКО не удалось посетить регион. Азербайджан всячески торпедирует визит, параллельно с этим занимаясь стиранием следов армянского присутствия на территориях Арцаха, захваченных в результате войны.

Напомним, что еще 20 ноября 2020 года гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле сообщила о готовности организации направить миссию в Карабах для помощи в восстановлении культурно- исторического наследия региона. А уже в декабре того же года заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне отметил, что организация "пока ожидает только ответ Азербайджана, чтобы ЮНЕСКО могла продолжить работу с направлением миссии на местах". В свою очередь МИД Азербайджана в распространенном 22 декабря 2020 года коммюнике призвал ЮНЕСКО не политизировать вопрос защиты культурного наследия в Карабахе и заявил, что Баку "открыт к конструктивному диалогу для обсуждения деталей организации миссии". В МИД России также неоднократно заявлял о том, что Москва рассчитывает на визит миссии ЮНЕСКО в Нагорный Карабах уже в ближайшее время.