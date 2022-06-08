Среда, 8 Июня 2022 17:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 16, 17, 28 в кв. ‘Чаренц”, жилые дома 1/1, 1/2, 6, 7, 8, 8/1, 8/2 в кв. ‘Саят-Нова”, жилые дома 62, 68, 69, 70, 71 в кв. ‘Брюсов”, детскo-юношеский комплекс им. Г. Акопяна в Аване, школа N177 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване;

11:00-15:00 собственные дома 71-129 на 35-ой улице, 71-134 на 37-ой улице Нор Ареша;

11:00-17:00 объекты 1, 2, 3 на улице Ширака, жилые дома 20, 22 на улице Ширака, 86, 88, 88а на улице Арташисян, собственные дома на улице Ширака, собственные дома на улицах Маркварти, О.Ованнисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), посольство РФ в РА, жилые дома 13, 15 на улице Налбандяна, абоненты-жильцы жилого дома 2 на улице Пушкина и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 11 на улице Гр.Кочара, жилые дома 30/3, 34А на улице Гюльбенкяна, жилой дом 10 на улице Гр.Арцруни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 6-22 на улице Гр.Арцруни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-16:00 квартал “Мугни” в городе Ашарак;

11:00-17:00 частично город Аштарак; кварталы ‘Мугни”, ‘Карин”, частично село Ошакан; села Даларик, Аван и Карин;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично кварталы 2, 3, “Каярани”, “Нор”, частично улицы Дпроцаканнери, Азатамартикнери, Анрапетутяна, Ереванян, частично улицы 3-10; частично переулки 6, 7, 9 в городе Масис; село Норамарг; частично село Ранчпар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично села Воскетап и Ноякерт;

10:30-12:30 частично село Ерасх;

10:30-13:00 частично села Димитров и Айгестан;

13:30-16:00 частично улицы Маркса, Мамиконяна, Прошяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

11:00-15:00 частично село Гладзор;

в Котайкской области:

11։00-17։00 ООО “Еврокап”, “АТДЗ” и прилегающие абоненты, частично квартал ‘Ванатур” в городе Раздан; частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

10։30-16։30 частично 4-ый микрорайон, 3-ий микрорайон, кварталы “Маразадашт”, “Сараландж”, обувная фабрика и прилегающие территории в городе Абовян;

в Гегаркуникской области:

10։00–11։00 община Арцванист полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–12։00 община Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00–13։00 община Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:30-12:30 частично село Хндзореск;

10:30-16:30 частично улицы Бакунца, Аршакунинера, Галстяна, Гетапня, Бахшян, Тиграна Меца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Горис;

13:00-15:00 частично село Неркин Хндзореск;

15:30-17:30 частично село Хндзореск.