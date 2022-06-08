Среда, 8 Июня 2022 17:42

АрмИнфо.Борт главы МИД России Сергея Лаврова приземлился в Ереванском международном аэропорту "Звартноц".

Лаврова в аэропорту встречал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Напомним, что в рамках рабочего визита в Ереван состоятся встречи Лаврова с Мирзояном, а также с президентом и премьер-министром РА.

В центре обсуждений будут вопросы двусторонних союзнических отношений, расширение взаимодействия в общих интеграционных объединениях - ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, укрепление координации на международных площадках.

"Кроме того, предполагается провести углубленный обмен мнениями о ходе реализации договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 гг.

Мы с удовлетворением отмечаем, что с учетом отмечаемого между РА и РФ 30-летия установления дипотношений в 2022 году, двусторонние контакты отличаются высокой интенсивностью", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Мы также анонсировали участие Сергея Лаврова в заседании Совета министров иностранных дел стран ОДКБ в Ереване 10 июня", - сказала Захарова, напомнив, что в текущем году в ОДКБ председательствует Армения.