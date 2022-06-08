Среда, 8 Июня 2022 17:29

АрмИнфо.Профессиональная команда авторитетного международного журнала «Global Finance» второй год подряд признала АраратБанк "Лучшим суб-депозитарным банком" Армении.

Как сообщает пресс-служба банка, при принятии решения команда «Global Finance» учитывала качество обслуживания клиентов, конкурентные цены, техническое оснащение, обеспечение непрерывности бизнеса, знание местных рынков и законов и другие критерии.

«Пандемия ускорила цифровизацию в суб-депозитарных банках, и эти банки продолжают развиваться, чтобы предоставлять первоклассные услуги по ценным бумагам своим клиентам по всему миру», - отметил Джозеф Д. Джаррапуто, издатель и главный редактор журнала «Global Finance».

Справка: «Global Finance Magazine» издается с 1987 года и имеет более 50 000 подписчиков в более чем 180 странах мира. Целевая аудитория журнала - руководители и представители крупнейших мировых частных и государственных финансовых структур. Журнал анализирует важнейшие финансовые показатели более 192 стран.