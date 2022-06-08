Среда, 8 Июня 2022 15:51

АрмИнфо.Гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, будет предоставлена карта содействия, в соответствии с их основными потребностями, а также питанием, одеждой и предметами первой необходимости. Размер выделяемой суммы будет определен решением правительства.

Об этом сообщила заместитель министра труда и социальных вопросов РА Анна Жамакочян 8 июня на внеочередном заседании Постоянной комиссии НС по труду и социальным вопросам в ходе обсуждения предложенного правительством проекта о внесении дополнений и изменений в закон "О социальном содействии>.

По словам представителя исполнительной власти, вышеуказанный закон не обеспечивает правовые основы текущих решений правительства. Тем временем, предлагаемые законодательные изменения создадут необходимую правовую базу, и можно будет проводить реформы посредством подзаконных актов.

Как отметила замминистра, необходимы механизмы быстрого реагирования для создания новых служб социального содействия, которые создадут правовую основу для гибкой политики в сфере социальной помощи. В рамках законодательной инициативы правительство уполномочено создавать другие виды социальных услуг, необходимость в которых, как отмечается, возникла в последние два года в кризисных ситуациях.

Система прошла испытания - ряд донорских организаций и международных партнеров присоединились к государственной социальной помощи, которая была оказана, в частности, гражданам, перемещенным из Арцаха, указала Жамакочян. Этот механизм будет в себе сочетать политику различных заинтересованных сторон для оказания адресного содействия целевым группам. Законодательной инициативой предлагается также создание учреждения социальной защиты - малых общинных домов.