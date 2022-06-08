Среда, 8 Июня 2022 15:03

АрмИнфо.7 июня в рамках участия делегации Туркменистана в 3-ей встречи Министров иностранных дел стран ЦА и КНР состоялись переговоры Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова и Министра иностранных дел Китая Ван И.

В ходе беседы был обсужден широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, с упором на реализацию договоренностей, ранее достигнутых на высшем государственном уровне.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран также затронули региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Собеседники подтвердили обоюдное стремление к продолжению взаимодействия Туркменистана и Китая в крупнейших международных организациях.

В ходе обсуждения двусторонней торгово-экономической повестки особое внимание было уделено взаимовыгодному сотрудничеству в газовой, транспортной и коммуникационной сферах.

Отдельное внимание руководители туркменской и китайской дипломатии уделили вопросам обеспечения безопасности и стабильности в региональном и континентальном масштабах.

Также темой переговоров стало дальнейшее сотрудничество в сфере здравоохранения, образования и культуры.

В тот же день состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы региональной политики, обменялись мнениями по актуальным международным вопросам.

Важнейшей темой переговоров стала каспийская проблематика. В частности, были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой к проведению в 2022 году в Туркменистане 6-й встречи Глав прикаспийских государств.

Главы внешнеполитических ведомств Туркменистана и Казахстана дали высокую оценку перспективам использования потенциала двух стран в наращивании двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также в интересах развития региональных и международных партнерских связей. В этом контексте особое внимание было уделено необходимости максимального использования имеющейся в Туркменистане и Казахстане современной транспортной сухопутной и морской инфраструктуры.

Также было отмечена важность продолжения совместной работы в таких направлениях, как энергетика, сельское хозяйство, промышленная кооперация.