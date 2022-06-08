Среда, 8 Июня 2022 14:48

АрмИнфо. ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике. Об этом заявил министра иностранных дел России Сергей Лаврова в интервью для фильма "Союзники ОДКБ - 30 лет на страже коллективной безопасности".

Так, отвечая на вопрос, как изменится Организация в среднесрочной перспективе и долгосрочной - десятки лет в будущем, Лавров отметил, что ОДКБ будет развиваться в зависимости от потребностей, которые реально возникают в практической жизни.

По его словам, не всем нравится развитие Организации, в т.ч. не нравится натовским коллегам.

При этом российский министр напомнил, что начиная с середины 2000-х годов ОДКБ, в том числе и на уровне президентов стран-участниц, предлагала НАТО наладить механизмы консультаций, обмена информацией, взаимодействия в тех или иных сферах поддержания безопасности в Евроатлантическом регионе, прежде всего в рамках ОБСЕ.

"Натовцы (они продолжают относиться к остальным странам и структурам высокомерно) игнорировали эти обращения. Сейчас развернулась горячая дискуссия по поводу того, как реализовывать решения саммитов ОБСЕ об обеспечении неделимости безопасности. Это один из принципиальных вопросов, который мы ставим", - сказал Лавров.

По его словам, формула неделимости безопасности, под которой стоят подписи всех президентов и глав правительств стран, входящих в НАТО среди прочего предполагает отказ от попыток любой страны, группы стран или любой организации претендовать на доминирующую роль в Евроатлантическом регионе.

Глава российского МИД подчеркнул, что НАТО всей своей жизнедеятельностью делает именно то, что запрещено и что ее члены обязались не делать.

"Мы задаем эти вопросы нашим собеседникам, потому что помимо обязательства не укреплять чью бы то ни было безопасность за счет безопасности других, все обязались не допускать того, чтобы какая-то структура, в данном случае НАТО, претендовала на исключительность в событиях и в процессах обеспечения безопасности в Евроатлантике.

Будем этих ответов настойчиво добиваться. Это не просто так: пообещали, подписались, а потом делают что хотят. Поэтому ОДКБ должна выступать фактором, обеспечивающим баланс в Евроатлантике.

Уверен, она (относительно молодая организация по сравнению с той же НАТО), по мере продвижения наших дискуссий и наших инициатив о безопасности в регионе, и ее авторитет, и ее голос будут все более весомыми", - резюмировал Лавров.