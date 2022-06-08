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АрмИнфо. Шушаник Нерсисян освобождена от должности заместителя председателя Комитета госдоходов (КГД) Армении.
Соответствующее решение, как сообщает официлаьный сайт правительства, подписал премьер-министр РА Никол Пашинян 8 июня.
Шушаник Нерсисян решением Пашиняна была назначена зампредом КГД 27 августа 2018 года.
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|Шушаник Нерсисян освобождена от должности зампредседателя Комитета госдоходов Армении.
|Агровузы Армении и России реализовали совместный образовательный проект в области виноделия
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|Team Telecom Armenia улучшает условия тарифных пакетов COSMO и COMBO
|Спикер парламента Армении посетит Иран
|Президент Tуркменистана принял первого заместителя Генерального секретаря OOH
|Cостоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым
|В Армении 71 % респондентов не доверяют действующему правительству и парламенту
|В Армении 98.2% респондентов сказали нет присоединению Арцаха к Азербайджану
|Оппозиция обвинила ЕС в двойных стандартах
|В Армении 17 % респондентов поддерживают идею создания Союзного государства с Россией и Беларусью
|В Армении 67 % респондентов назвали отрицательным для страны развал Советского союза
|В Армении 59% респондентов считают проигрыш в ходе 44-дневной войне самым большим провалом правления Никола Пашиняна
|МО РА: В ДТП в Вайодзоре пострадали 10 военнослужащих-срочника и офицер
|Прогноз: Без учета интересов России архитектуры безопасности в Европе и в мире не будет
|Сторонник Движения сопротивления, с площади Франции шествие направились к зданию делегации ЕС в Армении
|Станислав Зась примет участие в заседании СМИД ОДКБ в Ереване
|Прогноз: Ереван пойдет на сотрудничество с Анкарой и Баку, если этого потребуют в Брюсселе и Москве
|Сурен Папикян: Если на армяно-азербайджанской границе происходит перестрелка, то не по нашей инициативе
|Папикян: После реформ в армии начальником Геншатаба ВС РА будет первый замминистра обороны
|Абраамян Папикяну: И до проводимых "реформ в армии" задачи, связанные с боевой подготовкой и боеготовностью войск были приоритетом Генштаба ВС РА
|Сагателян: Решения о демонтаже палаток на площади Франции нет
|Рашид Нургалиев: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха назревал давно и очень устраивал Вашингтон
|Попытаться сделать механизмы ОДКБ более эффективными в плане реагирования на кризисные ситуации: Пашинян принял участников заседания Совета ПА ОДКБ
|Патрульная служба будет полностью внедрена в Армении в 2024 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|НАН РА: Арцах ни в каком статусе не может быть частью государства, воспитывающего своих граждан в атмосфере ярой армянофобии
|Лидеры Движения сопротивления провели встречу с руководством оппозиционных политических сил Арцаха
|Ален Симонян призвал руководство Азербайджана не торпедировать воинственной риторикой шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе
|В Госдуме не исключили задействования миротворцев ОДКБ на Донбассе
|Тойво Клаар: Единственный интерес ЕС - всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха
|Чавушоглу: Вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа и Центральной Азии - один из приоритетов внешней политики Турции
|За последнюю неделю в Армении подтвердилось 43 новых случая заражения коронавирусом
|В городах Мартуни и Аскеран открылись Tumo Boxes
|Правительство Арцаха окажет содействие в восстановлении монастырского комплекса Акопаванк
|На территории Армении произошло очередное землетрясение
|Казахстан успешно провел Конституционный референдум
|На общем собрании Российской академии наук избраны иностранные члены РАН от Армении
|Армения и Молдова изучают возможности культурного сотрудничества
|Иранист: Безопасность Армении - безопасность Ирана
|Аналитик: У Брюсселя нет мандата, но есть план
|В Ереване состоялась встреча председателя Госдумы России и спикера парламента Армении
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|Эксперт: Убийства на границе продолжают оставаться основным козырем и политическим кредо Алиева
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