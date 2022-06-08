Среда, 8 Июня 2022 12:27

АрмИнфо.При поддержке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) вузы Армении и России реализовали совместный образовательный проект, в котором приняли участие порядка полусотни студентов.

В частности, сообщается, что учащиеся прошли специальный курс по виноделию на кафедрах Московской сельхозакадемии им. К.А. Тимирязева и Национального аграрного университета Армении.

По словам министра ЕЭК по промышленности и агропромышленному комплексу Артака Камаляна, данный пилотный проект стал хорошим сигналом для развития аналогичных инициатив и по другим направлениям. В этой связи министр сообщил, что в дальнейших планах запуск курсов по селекции и семеноводству, что, по его словам, имеет важное значение для ЕЭК.

Накануне с участием Артака Камаляна состоялась церемония вручения сертификатов выпускникам совместного образовательного курса по виноделию Национального аграрного университета Армении и Российского государственного аграрного университета - МСХА им. К.А. Тимирязева. Министр ЕЭК обозначил актуальность повышения привлекательности аграрной отрасли и формирования знаний, в основе которых находится качественное образование.-