Среда, 8 Июня 2022 12:21

АрмИнфо. Россия отменила коронавирусные ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как передает ТАСС, ранее в списке стран, в отношении которых были сняты временные ограничения, числились Абхазия, Беларусь, Украина, Южная Осетия, Казахстан, Китай, Монголия Донецкая и Луганская народные республики.

Как указано в распоряжении, документ утвержден в соответствии с указом президента РФ от 15 июня 2021 года о временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в России на фоне распространения коронавируса.