Среда, 8 Июня 2022 12:04

АрмИнфо.Америабанк объявляет рекламный розыгрыш «Безналичное лето» для держателей карт Visa, предпочитающих безналичные платежи, предоставляя им возможность открыть для себя один из регионов Армении.

Совершив 22 безналичных платежа с использованием карт Америабанка Visa Classic или Visa Gold, каждый на сумму не менее 5,000 драмов РА, в период с 6 июня до 31 августа, держатели карт получат возможность выиграть одну из 22 подарочных карт на сумму 300,000 драмов РА. Подарочная карта может быть использована для отдыха в каком-либо отеле из перечня, опубликованного Банком.

Клиентам, выполнившим указанные условия, будет отправлено электронное сообщение или СМС с персональным кодом, который необходим для участия в розыгрыше. Победители розыгрыша будут выбраны случайным образом во время лайв-трансляции на странице Америабанка в Facebook-е, а выигравшие номера будут опубликованы на официальном сайте Америабанка и странице в Facebook-е до 23:59 30 сентября 2022 г.

С правилами участия в рекламном розыгрыше «Безналичное лето», условиями и перечнем отелей можно ознакомиться по ссылке:

https://ameriabank.am/campaigns/non-cash