Среда, 8 Июня 2022 12:01

АрмИнфо.В соответствии с соглашением, подписанным ранее между Агентством “Туркмендемирёллары”и Организацией железных дорог Афганистана, 5 июня 2022 годаинженеры и специалисты-железнодорожники Туркменистана прибыли в город Акина для продолжения строительства железнодорожной ветки Акина-Андхой. Туркменские специалисты также привезли с собой всю необходимую технику и оборудование.

В городе Акина железнодорожников из Туркменистана встретили руководители Организации железных дорог и других ведомств провинции Балх Афганистана.

Как известно, строительство данной железнодорожной линии протяженностью 30 км началось 25 июля 2019 года. Но по разным причинам, включая ограничения из-за распространеиия пандемии, было построено 29 километров 200 метров железной дороги. Предполагается, что оставшиеся 800 метров железнодорожного полотна будут уложены в течение одного месяца.