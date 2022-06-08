Среда, 8 Июня 2022 11:20

АрмИнфо.В этом году Армения впервые присоединилась к мероприятию "Европейские дни археологии", которое пройдет 17-19 июня по всем местам археологических раскопках на территории РА.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, Европейские дни археологии проводятся с 2010 года и координируются французским Национальным институтом профилактических археологических исследований (Inrap).

В ходе трехдневного мероприятия публике предоставляется возможность узнать все тонкости археологии: посещение мест раскопок, археологических исследовательских центров, которые обычно закрыты для посещения, встречи с археологами, которые подробно рассказывают о своей профессии общественности, а также развлекательные и просветительские мероприятия (раскопки, организация выставок, курсов, участие в реставрации находок).

К мероприятию "Европейские дни археологии", которое пройдет в Армении 17-19 июня присоединились: Институт археологии и этнографии Национальной академии наук Республики Армения, ГНКО "Научно-исследовательский центр историко-культурного наследия", "Историко-культурный музей-заповедник" и "Служба охраны исторической среды", а также Историко-археологический заповедник-музей "Эребуни".

Мероприятия для всех возрастных групп, интересующихся археологией и любителей этой области.