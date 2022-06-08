Среда, 8 Июня 2022 10:58

АрмИнфо. Ирландский оскароносный сценарист, режиссер Терри Джордж возглавит жюри конкурса полнометражных фильмов XIX международного кинофестиваля "Золотой абрикос".

Как сообщает пресс-служба МКФ, Терри Джордж был дважды номинирован на премию "Оскар": лучший сценарий, сценарий, основанный на материалах из другой среды (1993; Во имя отца ), и лучший сценарий, оригинальный сценарий (2004; Hotel Rwanda ). 26 февраля 2012 г. он получил "Оскар" в категории короткометражных фильмов с живыми выступлениями за фильм Берег . Известные работы включают "Боксер", "Сын какой-то матери" и "Во имя отца", "Отель "Руанда" и другие фильмы.

2016 году Джордж написал и поставил фильм Обещание , действие которого происходит во время Геноцида армян 1915 года, с участием Оскара Исаака , Шарлотты Ле Бон , и Кристиан Бэйл.

В 2017 году Джордж получил Армин Т. Вегнер Гуманитарная премия в честь его фильмов, изображающих геноцид. Кроме того, он получил хачкар, сделанный Грачем Гукасяном по заказу Международного кинофестиваля Арпа и церемонии награждения, с узорами в армянском стиле в форме кельтского креста, последний в честь его ирландского наследия.

XIX кинофестиваля "Золотой абрикос" пройдет в Ереване с 10 по 17 июля. Как всегда, в этом году МКФ представит на суд публики фильмы из разных стран мира в конкурсных секциях, а также фильмы с самых престижных кинофестивалей.