Среда, 8 Июня 2022 10:38

АрмИнфо. Европарламент высоко оценивает недавнее сближение между Турцией и Арменией в связи с решением о начале двусторонних контактов, назначении специальных представителей и возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом говорится в принятом 7 июня докладе Европарламента по Турции.

"Считаем эту попытку весьма позитивным событием, оказывающим положительное влияние на процветание и безопасность в регионе.

Призываем обе стороны продолжать эти усилия с целью полной нормализации отношений и призываем ЕС активно поддерживать этот процесс", - говорится в документе.

При этом в Европарламенте призвали Турцию "проложить путь к подлинному примирению между турецким и армянским народами, включая урегулирование спора о Геноциде армян, и полностью соблюдать свои обязательства по защите армянского и другого культурного наследия".

Европарламент выражает надежду, что это может привести к динамике нормализации отношений на Южном Кавказе. "Вновь призываем Турцию признать Геноцид армян", - отмечается в документе Европарламента.

Отметим, что 3 мая в Вене состоялась третья встреча спецпредставителей Армении и Турции вице-спикера НС РА Рубена Рубиняна и посла Сердара Кылыча по нормализации отношений. Спецпредставители подтвердили, что конечной целью переговоров является полноценное урегулирование между Арменией и Турцией, о чем и была достигнута договоренность во время их первой встречи в Москве 14 января.

О запуске процесса нормализации сообщил 13 декабря 2021 года министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. При этом он подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.