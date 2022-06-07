Вторник, 7 Июня 2022 17:51

АрмИнфо.Вице-спикер НС Акоп Аршакян и руководитель группы дружбы Армения-Иран Геворг Папоян встретились с делегацией во главе с первым заместителем председателя Постоянной комиссии Меджлиса Исламской Республики Иран (ИРИ) по вопросам национальной безопасности и внешней политики Аббасом Моктадаи Хорасани.

Как сообщает перс-служба парламента РА, приветствуя членов делегации, посетивших Армению в рамках заседания Совета ПА ОДКБ, Аршакян отметил, что межпарламентский формат является наилучшей площадкой для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.

Вице-спикер сообщил, что на следующей неделе намечается официальный визит делегации во главе с председателем НС А.Симоняном в Иран. "Сотрудничество между Арменией и Ираном может служить хорошим примером для двух стран, руководствующихся повесткой мира, развития и диалога между цивилизациями", - подчеркнул он.

2022 г. также ознаменован 30-летием установления дипломатических отношений между Арменией и Ираном. Вице-спикер НС отметил, что взаимоотношения между двумя странами находятся на высоком уровне почти во всех сферах. "Армения рассматривает Иран как надежного партнера и хорошего соседа. Отношения с ИРИ имеют для нас стратегическое значение", - подчеркнул Аршакян.

Вице-спикер также коснулся ситуации, сложившейся после войны, развязанной турецко- азербайджанским тандемом против Арцаха и подчеркнул, что Азербайджан продолжает провокационные действия, которые сопровождаются неприкрытыми посягательства на суверенные территории РА. По его слвоам, эти действия Азербайджана ставят под угрозу стабильность и мир во всем регионе.

"Роль и потенциал ИРИ в снижении напряженности и установлении стабильности в регионе очевидны, и яркое проявление этого - четко выраженное заявление Ирана относительно территориальной целостности Армении", - отметил Аршакян.

В свою очередь иранский парламентарий отметил, что Иран всегда подчеркивал важность территориальной целостности государств. "ИРИ -большое государство и соседствует почти с 15 странами. Армения для Ирана - самобытный и стратегический сосед", - заметил первый зампредседателя иранской комиссии.

Руководитель группы дружбы Армения-Иран Папоян в свою очередь подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества с точки зрения укрепления основ взаимовыгодного сотрудничества, которое играет важную роль во взаимопонимании и взаимном доверии между двумя странами. Он сообщил, что за первые пять месяцев текущего года товарооборот между РА и ИРИ увеличился почти на 40%. По словам руководителя группы дружбы, улучшить показатель поможет реализация в ближайшее время нескольких крупных проектов.

В частности, в ходе встречи обсуждены вопросы развития и расширения армяно- иранского товарооборота. Стороны коснулись строительства и эксплуатации дорожного коридора Север-Юг. Рассмотрены вопросы возможного сотрудничества в сферах культуры, туризма, добычи полезных ископаемых, энергетики, солнечной энергетики, окружающей среды, водных ресурсов.

Отметим, что по итогам 2021 года Армения увеличила объем импорта из Ирана на 37,9% до $437.3 млн., при снижении экспортных поставок на 22,5% до $65.5 млн.