Вторник, 7 Июня 2022 17:02

АрмИнфо.6 июня 2022 года Президент Сердар Бердымухамедов принял первого заместителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций и Председателя Группы ООН по устойчивому развитию г-жу Амину Мохаммед.

Туркменистан стал первой страной Центральноазиатского региона, которую высокопоставленный представитель ООН посетила в рамках рабочей поездки, предпринятой в целях участия в предстоящей на днях в Таджикистане второй Международной конференции высокого уровня «Вода для устойчивого развития».

Выразив признательность за уделённое для встречи время, гостья передала тёплые слова приветствия от Генсека ООН Антониу Гутерриша и отметила, что очень рада представившейся возможности побывать в независимом нейтральном Туркменистане, являющемся не только одним из наиболее динамично развивающихся государств планеты, но и давним, надёжным партнёром Организации Объединённых Наций в Центральноазиатском регионе.

Радушно поприветствовав г-жу Амину Мохаммед, глава государства передал ответные наилучшие пожелания руководству ООН. Как отмечалось, Туркменистан придаёт особое значение сотрудничеству с крупнейшими международными организациями, в первую очередь с ООН, выступающей востребованной временем площадкой для ведения продуктивного и эффективного диалога по актуальным вопросам современности.

В рамках встречи собеседники обменялись мнениями о состоянии и перспективах развития многолетнего плодотворного сотрудничества, свидетельством эффективнос­ти которого служат десятки реализованных в различных областях проектов. Также были обсуждены возможные направления совместной работы в рамках Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, тесно сопряжённой с ключевыми целями и задачами, обозначенными в Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах.

Г-жа Амина Мохаммед выразила глубокую заинтересованность представляемой ею организации в дальнейшем углублении и неуклонном наращивании традиционного партнёрства, отвечающего интересам благополучия всего человечества и Целям устойчивого развития ООН.

Прощаясь, глава Туркмен­ского государства и первый заместитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций г-жа ­Амина Мохаммед, возглавляющая Группу ООН по устойчивому развитию, обменялись взаи­мными добрыми пожеланиями, выразив уверенность в успешном продолжении конструктивного диалога, выстраиваемого на долгосрочной и взаимодоверительной основе.