Вторник, 7 Июня 2022 16:53

АрмИнфо. В Армении 71 % респондентов не доверяют действующему правительству (премьер-министру/министрам). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного и обнародованного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).

Доверяют правительству лишь 13% опрошенных, 14 % и ни за ни против, 2% затруднились ответить.

Примечательно, что в 2019 году правительству не доверяли лишь 12% опрошенных, в 2017 году - 59 % а в 2008 году - 35 %. В 2019 году правительству доверяли 70% респондентов, в 2017 году - 20%, а в 2008

- 39%.

71% респондентов не доверяют и деятельности Национального собрания, в 2019 году таковых было 28%, в 2017 году - 66%, в 2008 году - 47 %.

При этом деятельность законодательного органа вселяет веру у 13% опрошенных, в 2019 году - таковых было 39 %, 2017 году - 12%, в 2008 году - 26 %.

На уточнение насколько доверяете или не доверяют деятельности президента, 28 % опрошенных сказали, что полностью доверяют главе государства, в 2019 году - таковых было 79 %, 2017 году - 14%, в 2008 году - 51 %.

При этом 52 % выразили недоверие к деятельности президента РА, в 2019 году - таковых было 3 %, 2017 году - 65 %, в 2008 году - 28 %. От 15% до 17 % колебалось число воздержавшихся за указанные годы. От 2% до 6% составляют число не определившихся.

При этом 81 % опрошенных заявили, что доверяют армянской армии. В 2019 году таковых было 89%, в 2017 году - 77%, в 2008 году - 83%.

У населения также низкое доверие к полиции РА, ей доверяет лишь 19 %

населения, в 2019 году таковых было 51%, в 2017 году - 29%, в 2008

году - 33%. 57% опрошенных сказали, что не доверяют полиции, в 2019

году таковых было 23%, в 2017 году - 46%, в 2008 году - 43%.

Население также не доверяет судебной системе страны. Уровень недоверия с 2008 года по 2021 год колебался с 40% до 54% соответственно. На данный момент судебной системе доверяет лишь 18 % респондентов.

Примечательно, что больше всего в армянском обществе были довольны деятельность Омбудсмена РА. Деятельность уже экс-омбудсмена РА Армана Татояна одобрили 81 % респондентов. Заметим также, что он заручился самой большой поддержкой со стороны общества среди бывших омбудсменов страны.

Заметим также, что в армянском обществе есть недовольство деятельностью СМИ. 69 % опрошенных сказали, что не доверяют медиа, еще 17% ни за ни против, 3% воздержались от ответа, и лишь 9% отметили, что доверяют СМИ. Примечательно, что в 2008 году СМИ доверяли 39 % респондентов, не доверяли 31%.

Исследование проводилось с 18 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года. В исследовании приняли участие 1648 респондентов старше 18 лет. Граждане выбирались из республиканских избирательных списков 2018 года. Погрешность +/- 2.4%. Проводились тет-а-тет опросы.

31% опрошенных из Еревана, 32% - иных города республики, еще 37 % - из сел. 55% - женщины, 47% -мужчины, из которых 52% - безработные, и 48% имеют работу. 35% - респондентов имели среднее образование, 28%

- среднее профессиональное образование, 25% - высшее образование, 1%

- поствузовскую научную степень, 3% неполное высшее образование, 7% - неполное среднее образование.