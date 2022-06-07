Вторник, 7 Июня 2022 15:35

АрмИнфо. В Армении 66% респондентов были уверены в неизбежности 44-дневной войны в зоне нагорно-карабахского конфликта. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного и обнародованного Кавказским исследовательским ресурсным центром (CRRC).

При этом 34% опрошенных убеждены, что войны можно было избежать. 28 % респондентов сообщили, что участвовали в боевых действиях, 72% - не участвовали. 5% получили ранения во время войны, и восстановились, 95%- не получали ранений. 5% потеряли работу в результате войны. 4 %

- потеряли имущество. Лишь 2% сообщили, что потеряли близкого во время войны.

При этом 91 % опрошенных выразили обеспокоенность негативными последствиями войны, 3% - не обеспокоены, еще 6% - нейтрально относятся к последствиям. 79% - обеспокоены неопределенностью, возникшей вследствие войны, 13% - не обеспокоены, 9% - нейтральны. 63% респондентов также выразили озабоченность воздействием войны на их доходы, 23 % - не обеспокоены этим обстоятельством, 13 % - нейтральны. 24 % респондентов выразили обеспокоенсть разногласиями во взглядах с членами семьи относительно внутренней политики страны, 64 % - не обеспокоенны, 12% - нейтральны.

В тоже время 78.8 % опрошенных выступили за присоединение Нагорного Карабаха к Армении, 9.1% -высказались против, еще 12.1 - посчитали это допустимым.

59.8 % опрошенных, однозначно позволили бы Арцаху получить независимость, 20.1 - скорее бы позволили, еще 20.1 не позволили бы. Еще 23.1 % респондентов высказались за присоединении Арцаха к России,

29.5% - скорее за это, 47.4% высказались против.

При чем 94.3% респондентов высказались против создания административного деления (на территории НКР - ред), которое бы управлялось и Арменией и Азербайджаном. 97.9 % опрошенных высказались против получения Арцахом автономии в составе Азербайджана. А 98.2% сказали нет присоединению Арцаха к Азербайджану без какого-либо статуса.

При это 32 % убеждены, что Армения должна сделать всё, чтобы вернуть все территории Нагорного Карабаха, 42% убеждены, что Армения должна вернуть все территории, потерянные в результате 44-дневной войны, еще 26% респондентов считают, что Армения должна сохранять статус-кво,

Вместе с тем, 52% респондентов высказались против создания транспортных коммуникаций между Арменией и Азербайджаном., еще 14% сказали., что в какой-то степени не согласны, 16% и ни за и ни против, 12 % сказали, что в какой-то мере согласны, и лишь 6 % высказали за открытие коммуникаций.

62% респондентов убеждены, что открытие коммуникаций между Нахиджеваном и Азербайджаном через территорию РА создаст угрозы для безопасности Армении, 17 % - считают, что в какой-то степени создаст угрозы, 7 % - не разделяют эту точку зрения, 6- процентов - скорее не разделяют, 7 % - ни за ни против.

45% также не разделяют мнения, что открытие выше указанной дороги создаст основу для развития экономике РА, еще 10 % скорее не разделяют, 24% скорее разделяют это мнение, 12% - разделяют, 9% ни за ни против.

89 % респондентов также выразили убеждение, что невозможно забыть произошедшее между народами в прошлом. Граждане Армении также склоны считать, что в обозримом будущем будет новая война за Нагорный Карабах.

Исследование проводилось с 18 декабря 2021 года по 4 февраля 2022 года. В исследовании приняли участие 1648 респондентов старше 18 лет. Граждане выбирались из республиканских избирательных списков 2018 года. Погрешность +/- 2.4%. Проводились тет-а-тет опросы.

31% опрошенных из Еревана, 32% - иных города республики, еще 37 % - из сел. 55% - женщины, 47% -мужчины, из которых 52% - безработные, и 48% имеют работу. 35% - респондентов имели среднее образование, 28%

- среднее профессиональное образование, 25% - высшее образование, 1%

- поствузовскую научную степень, 3% неполное высшее образование, 7% - неполное среднее образование.