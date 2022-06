Вторник, 7 Июня 2022 14:04

АрмИнфо.Сторонник Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, с площади Франции шествие направились к зданию делегации ЕС в Армении.

Участники шествия скандируют "Армения без Никола!", "Никол предатель!". У них в руках плакаты с надписями: "Open your eyes", "What happened to European values?", "EU what the double standard?" и др.

Цель визита к зданию делегации ЕС - выразить протест в связи с пассивной позицией европейской структур на действия правоохранителей в отношении мирных участников протестных акций.

Отметим, что Движение с 1 мая проводит в республике протестные акции, с требованием отставки действующей власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, которая по их оценке ведет губительную для Армении и Арцаха политику.