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АрмИнфо.Сторонник Движения сопротивления, требующие отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашиняна, с площади Франции шествие направились к зданию делегации ЕС в Армении.
Участники шествия скандируют "Армения без Никола!", "Никол предатель!". У них в руках плакаты с надписями: "Open your eyes", "What happened to European values?", "EU what the double standard?" и др.
Цель визита к зданию делегации ЕС - выразить протест в связи с пассивной позицией европейской структур на действия правоохранителей в отношении мирных участников протестных акций.
Отметим, что Движение с 1 мая проводит в республике протестные акции, с требованием отставки действующей власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, которая по их оценке ведет губительную для Армении и Арцаха политику.
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|Cостоялся телефонный разговор Заместителя Председателя Кабинета Министров, Министра иностранных дел Туркменистана Р.Мередова с Министром иностранных дел Российской Федерации С.Лавровым
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|В Армении 98.2% респондентов сказали нет присоединению Арцаха к Азербайджану
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|В Армении 17 % респондентов поддерживают идею создания Союзного государства с Россией и Беларусью
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|Лидеры Движения сопротивления провели встречу с руководством оппозиционных политических сил Арцаха
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|В Госдуме не исключили задействования миротворцев ОДКБ на Донбассе
|Тойво Клаар: Единственный интерес ЕС - всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха
|Чавушоглу: Вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа и Центральной Азии - один из приоритетов внешней политики Турции
|За последнюю неделю в Армении подтвердилось 43 новых случая заражения коронавирусом
|В городах Мартуни и Аскеран открылись Tumo Boxes
|Правительство Арцаха окажет содействие в восстановлении монастырского комплекса Акопаванк
|На территории Армении произошло очередное землетрясение
|Казахстан успешно провел Конституционный референдум
|На общем собрании Российской академии наук избраны иностранные члены РАН от Армении
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|В Москве состоялось заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|Прокуратура Арцаха возбудила 72 уголовных дела по факту совершенных азербайджанскими ВС преступлений в отношении жителей Республики
|Минздрав: В результате столкновения участников протестного движения и правоохранителей 60 человек получили увечья разной тяжести
|Юрий Хачатуров: Мы войны не хотим, мы хотим, чтобы нас уважали
|Ситуация в зоне карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России в Турцию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сторонники Движения сопротивления заблокировали все 6 входов в здание правительства Армении
|Правящая фракция в очередной раз провалила внеочередное заседание по Арцаху и армяно- турецким отношениям
|Мэрия Еревана проиграла в суде бизнесмену Самвелу Алексаняну
|Ален Симонян: Азербайджан пытается стереть следы армянского присутствия на исторических и архитектурных памятниках Арцаха
|В отчете Госдепа США о свободе религии затрагивается вопрос армянского духовного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
|Мэрия Еревана обещает, что Цицернакабердское шоссе откроется через несколько дней
|Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного и неверного толкования брюссельских договоренностей
|Оппозиционный депутат коснулся реформ в ВС Азербайджана и бездействии армянского оборонного ведомства
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