Вторник, 7 Июня 2022 13:44

АрмИнфо. На армяно-азербайджанской границе существует определенная напряженность, бывают инциденты, о чем информируем МО РА, бывают также случаи, когда соседи (Азербайджан - ред.) распространяет дезинформацию о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Армении. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Сурен Папикян.

"Как правило, ВС РА препятствует нарушению режима прекращения огня, заставляя противника замолчать ответными действиями. То есть, если происходит перестрелка, то не по нашей инициативе. И я надеюсь, что представители вооруженных сил соседней страны будут действовать также, и мы сможем обеспечить нынешнюю мирную ситуацию и достичь прочного мира", - сказал он.

На вопрос, есть ли скопления войск со стороны Азербайджана или опасность войны, Сурен Папикян ответил, что не может сейчас давать такие оценки. "В любом случае ВС Армении должны быть готовы обеспечить безопасность наших границ. На данном этапе мы не видим опасности", - сказал глава армянского оборонного ведомства.

Отвечая на вопрос о состоянии боевого духа армии, Сурен Папикян сказал, что восстановиться после войны, естественно, сложно, но боевой дух достаточно высок, восстановлен. "И в этом направлении нам предстоит работа: обезопасить тыл армии, доверять армии. Армия ждет поддержки, в том числе моральной поддержки. И мы должны идти по этому пути, органическая связь между обществом и армией должна работать всегда", - подчеркнул министр.

Отвечая на вопрос о призыве, Папикян напомнил, что очередной призыв пройдет с 13 июня по 31 июля. "В этом году есть новость? Осенью начнется практика прохождения учебных батальонов. То есть все наши призывники пройдут образовательный процесс, после чего будут переведены в воинские части", - резюмировал он