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АрмИнфо. На армяно-азербайджанской границе существует определенная напряженность, бывают инциденты, о чем информируем МО РА, бывают также случаи, когда соседи (Азербайджан - ред.) распространяет дезинформацию о нарушении режима прекращения огня со стороны ВС Армении. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны Сурен Папикян.
"Как правило, ВС РА препятствует нарушению режима прекращения огня, заставляя противника замолчать ответными действиями. То есть, если происходит перестрелка, то не по нашей инициативе. И я надеюсь, что представители вооруженных сил соседней страны будут действовать также, и мы сможем обеспечить нынешнюю мирную ситуацию и достичь прочного мира", - сказал он.
На вопрос, есть ли скопления войск со стороны Азербайджана или опасность войны, Сурен Папикян ответил, что не может сейчас давать такие оценки. "В любом случае ВС Армении должны быть готовы обеспечить безопасность наших границ. На данном этапе мы не видим опасности", - сказал глава армянского оборонного ведомства.
Отвечая на вопрос о состоянии боевого духа армии, Сурен Папикян сказал, что восстановиться после войны, естественно, сложно, но боевой дух достаточно высок, восстановлен. "И в этом направлении нам предстоит работа: обезопасить тыл армии, доверять армии. Армия ждет поддержки, в том числе моральной поддержки. И мы должны идти по этому пути, органическая связь между обществом и армией должна работать всегда", - подчеркнул министр.
Отвечая на вопрос о призыве, Папикян напомнил, что очередной призыв пройдет с 13 июня по 31 июля. "В этом году есть новость? Осенью начнется практика прохождения учебных батальонов. То есть все наши призывники пройдут образовательный процесс, после чего будут переведены в воинские части", - резюмировал он
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|Чавушоглу: Вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа и Центральной Азии - один из приоритетов внешней политики Турции
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|Прокуратура Арцаха возбудила 72 уголовных дела по факту совершенных азербайджанскими ВС преступлений в отношении жителей Республики
|Минздрав: В результате столкновения участников протестного движения и правоохранителей 60 человек получили увечья разной тяжести
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сторонники Движения сопротивления заблокировали все 6 входов в здание правительства Армении
|Правящая фракция в очередной раз провалила внеочередное заседание по Арцаху и армяно- турецким отношениям
|Мэрия Еревана проиграла в суде бизнесмену Самвелу Алексаняну
|Ален Симонян: Азербайджан пытается стереть следы армянского присутствия на исторических и архитектурных памятниках Арцаха
|В отчете Госдепа США о свободе религии затрагивается вопрос армянского духовного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
|Мэрия Еревана обещает, что Цицернакабердское шоссе откроется через несколько дней
|Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного и неверного толкования брюссельских договоренностей
|Оппозиционный депутат коснулся реформ в ВС Азербайджана и бездействии армянского оборонного ведомства
|Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию противника
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