Вторник, 7 Июня 2022 13:42

АрмИнфо.После структурных изменений в Минобороны Армении у страны будет новая модель, согласно которой начальником Генерального штаба ВС будет первый заместитель министра обороны. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

"Происходят определенные изменения в управлении армией, это не основательные изменения, в любом случае Вооруженные Силы будут заниматься только обороной страны, боевой подготовкой. Закупками, обслуживанием, обеспечением: всем этим будут заниматься иные департаменты в составе МО РА. То есть, начиная с тыловой поддержки, все будут делать не военные. Многое будет делегировано", - сказал он.

Министр также отметил, что этот закон уже давно циркулирует в правительстве, в ближайшее время он будет представлен в Национальное Собрание.

На вопрос, является ли закон причиной того, что у Армении до сих пор нет начальника Генштаба, министр ответил, что причина не в этом. "Причина в том, чтобы принять правильное решение, конечно. Но он, исполняющий обязанности начальника Генштаба, сегодня полностью выполняет обязанности начальника ГШ", - сказал он, добавив, что не видит в этом никакой проблемы.

Касаясь критики со стороны определенных кругов в Армении об отсутствии реформ в ВС РА и процесса закупок вооружения, министр обороны заявил, что не собирается публичной говорить о тех шагах, которые осуществляются или будут осуществляться со стороны правительства РА в этом направлении. По его заверению, безусловно, армия страны должна быть модернизирована, повышена ее боеготовность и она должна обеспечивать суверенитет РА. При этом Папикян обвинил тех лиц, которые озвучивают проблемы в ВС в провокации. "Они специально об этом говорят. Есть процессы и переговоры, о которых нельзя говорить. И речь не только о физическом перемещении вооружения на территорию РА", - сказал он, отметив, что лица, которые говорят об этом, по внутренним процедурам имеют возможность получить ответы на интересующие их вопросы, в том числе по части закупок вооружения.

Папикян также сообщил о том, что они планируют перейти к профессиональной армии. "Мы уже начали процесс перехода к профессиональной армии, и скоро мы выступим с законодательной инициативой. Профессиональная армия будет иметь органическую связь со срочной службой", - сказал он.

Касаясь фортификационных работ на передовой, Папикян заверил о проведении масштабных работ в этом направлении. "На данный момент ведется огромный объем работ по обустройству границы, эти работы находятся под моим непосредственным контролем", - заверил он.

По его словам, сейчас, с порядка 13 компаниями осуществляем работы по строительству дорог, параллельно с этим проводятся инженерные работы и до конца года подобных проблем не будет. "Сейчас мы строим дороги примерно с 13 компаниями, в основном дорожно-строительными. Это дороги, которые ведут к линии фронта. Перед нами стоит задача полностью обеспечить и дорожную сеть, и линию фронта в летний период. Параллельно на передовой ведутся инженерные работы", - подытожил Папикян.

Отметим, что начальник Генерального штаба ВС Армении Артак Давтян был отправлен в отставку 24 февраля текущего года. С тех пор это место вакантно. Обязанности нет начальника Генштаба ВС РА исполняет замначальника ГШ Камо Кочунц.