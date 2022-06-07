Вторник, 7 Июня 2022 13:40

АрмИнфо.Министр обороны Армении до сих пор не в курсе, что до проводимых "как он говорит реформ" задачи, связанные с боевой подготовкой и боеготовностью войск были приоритетом Генштаба Вооруженных сил.

Об этом заявил оппозиционный депутат парламента РА от фракции "Честь имею", экс­советник президента Арцаха по вопросам обороны Тигран Абраамян, реагируя на высказывания министра обороны РА Сурена Папикяна относительно реформирования ВС РА и назначения начальника ГШ.

"Министр обороны говорит, что в армии будут проведены реформы, в результате которых вооруженные силы будут заниматься обороной страны, боевой подготовкой, той работой, которую они должны выполнять. На пути к этому правительство приняло решение придать начальнику Генштаба статус первого заместителя министра обороны", - констатировал Абраамян.

При этом он добавил, что правительство считает, что, переведя главу

Генштаба в подчинение министра обороны, оно предотвратит заявления

подобные тому, которые прозвучали во времена бывшего начальника

Генштаба Оника Гаспаряна.

Получается, продолжил Абраамян, что бывший начальник Генштаба подчиняемый премьер-министру сделал нежелательное для правительства заявление, которого, по мнению этого правительства, не было бы, если бы он был первым заместителем министра обороны. Депутат считает подобное мнение, абсурдным.

"Кроме того, в Генштабе и в Министерстве обороны есть подразделения, выполняющие идентичные функции, которые должны быть реорганизованы путем структурных изменений, но для этого нет смысла назначать начальника Генштаба первым заместителем министра обороны. Более того, это вызывает больше проблем, чем решений.

Говорят о том, что Генштаб должен заниматься исключительно боевой подготовкой, а переводят его в подчинение Минобороны, всё запутывая",

- резюмировал Абраамян.

Отметим, что накануне вечеров в интервью Общественному телевидению министр обороны РА Сурен Папикян заявил, что после структурных изменений в Минобороны Армении у страны будет новая модель, согласно которой начальником Генерального штаба ВС будет первый заместитель министра обороны.

"Происходят определенные изменения в управлении армией, это не основательные изменения, в любом случае Вооруженные Силы будут заниматься только обороной страны, боевой подготовкой. Закупками, обслуживанием, обеспечением: всем этим будут заниматься иные департаменты в составе МО РА. То есть, начиная с тыловой поддержки, все будут делать не военные. Многое будет делегировано", - сказал он.

Министр также отметил, что этот закон уже давно циркулирует в правительстве, в ближайшее время он будет представлен в Национальное Собрание.

На вопрос, является ли закон причиной того, что у Армении до сих пор нет начальника Генштаба, министр ответил, что причина не в этом. "Причина в том, чтобы принять правильное решение, конечно. Но он, исполняющий обязанности начальника Генштаба, сегодня полностью выполняет обязанности начальника ГШ", - сказал он, добавив, что не видит в этом никакой проблемы.