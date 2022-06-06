Понедельник, 6 Июня 2022 21:53

АрмИнфо. На площади Франции проходит очередной митинг Движения сопротивления, который требует отставки действующего премьер-министра РА Никола Пашияна и его команды.

Координатор Движения, вице-спикер парламента РА от оппозиционной фракции "Армения", дашнакцакан Ишхан Сагателян отметил, что согласно официальным данным полиции РА, за эти 35-36 дней протестных акций, 2100 граждан были подвергнуты приводу в полицейские участки, меж тем реальная цифра достигает 2500.

"За это время было задержано 48 достойных граждан, 27 из них уже арестованы, еще несколько дел на стадии обсуждений. Я привожу эти цифры, чтобы вы понимали в какой панике находится власть. Это беспрецедентные репрессии со стороны властей РА в новейшей истории нашей страны", - сказал он, при этом заверив, что это давление не сможет пресечь намерений Движения.

Сагателян также обратил внимание на тот факт, что несмотря на наличие доказательств, ни один полицейский не был привлечен к ответственности за неправомерные действия в отношении мирных участников протестных акций.

Дашнакцакан также заявил, что насильственные действия полицейских в отношении мирных демонстрантов 3 июня стали водоразделом между властью и Движением. По его словам, эти действия стали точкой невозврата.

Сагателян также коснулся слухов о том, что борьба прекращается, и палатки будут демонстрированы. "Эти палатки не самоцель, они служат конкретной цели, и они не будут демонтированы. Такого решения нет ",

- сказал он, заверив, что до сих пор все предпринимаемы шаги были эффективными, в том числе и установленные палатки.

Он также заверил, что они не собираются прекращать протестные акции. "Этому Движению некуда отступать. Взять перерыв, означает пойти домой и ждать турок у себя во дворе. Отступление этого движение, означает отступление армянского народа и потерю государственности. Следовательно, отступать некуда, пойдем до конца", - сказал Сагятелян, добавив, что сейчас обсуждать тактику действий, чтобы придать новый импульс Движению.

Он также пообещал в конце неделю представить программу дальнейших действий по пунктам.

Послу выступления Сагателяна, участники митинга шествием отправились к зданию Генпрокуратуры РА.