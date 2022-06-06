Понедельник, 6 Июня 2022 21:49

АрмИнфо.Конфликт вокруг Нагорного Карабаха назревал давно, еще с советских времен. И он очень устраивал Вашингтон, как повод для создания напряженности. Об это в интервью "Российской газете" завил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Рашид Нургалиев на вопрос, неужели и конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха тоже можно назвать спровоцированным извне.

При этом Нургалиев убежден, что урегулировать проблемы в этом регионе Запад не собирался.

"Он был заинтересован в тлеющих и время от времени вспыхивающих конфликтах, наносящих урон стабильной жизни соседних государств. Никто, кроме России, не взялся за мирное урегулирование этой проблемы. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, по линии соприкосновения разместились российские миротворцы", - сказал заместитель секретаря Совбеза РФ.

По его словам, тем самым после успешного посредничества в прекращении огня между Арменией и Азербайджаном Москва усилила свое

миротворческое присутствие на Южном Кавказе. "Сегодня Россия предпринимает активные усилия по созданию условий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном", - сказал Нургалиев.

Вместе с тем он выразил убеждение, что Запад категорически не приемлет интеграционные процессы на территории СНГ и продолжает реализовывать планы по уничтожению общей истории и духовно-нравственных ценностей, которыми дорожат народы Советского союза.

При этом Нургалиев считает, что "развал СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и организация на постсоветском пространстве противоборствующих государств, превращенных подобно Украине в марионеточные и колониальные страны, является долгосрочной целью Вашингтона".

"Методов, направленных на расшатывание ситуации в странах постсоветского пространства, десятки. Запад на их реализацию тратит колоссальные средства и не жалеет сил. Один из них - это поддержка неправительственных организаций, деятельность которых направлена на ослабление экономического, культурного и экономического взаимодействия стран СНГ. К примеру, Атлантический совет при содействии Центра Вильсона поддерживает финансами оппозиционно и антироссийски настроенных экспертов и политологов Беларуси, Молдавии и Украины", - сказал он.

Замсекретаря Совбеза РФ также отметил, что учебники и учебные курсы для стран СНГ, финансируемые Вашингтоном, дают крайне извращенное понимание истории СССР, роли России в развитии государств Центральной Азии и Закавказья. "Мы понимаем это и совместно намерены в рамках СНГ развивать гуманитарное сотрудничество, включая вопросы сохранения общего культурно-исторического наследия и общих гуманистических ценностей. В ближайшее время страны СНГ планируют начать подготовку единых учебных пособий по истории Великой Отечественной войны, чтобы не допустить попыток очернения подвига советского народа в борьбе с фашизмом", - добавил Нургалиев. При этом он выразил уверенность, что на фоне все новых и новых провокаций со стороны Запада, усиливающихся традиционных и новых вызовов и угроз в сфере безопасности сотрудничество стран СНГ, ОДКБ и ЕАЭС будет только укрепляться. "Изменения в политической и экономической ситуации в мире не повлияли на работу СНГ, ОДКБ и ЕАЭС, которая проводилась в плановом режиме, но с учетом новых вызовов и угроз. Акцент делается на тщательном анализе геополитической обстановки, а также подготовке и реализации согласованных мер по стабилизации национальных экономик", - заверил замсекретаря Совбеза РФ. Касаясь оборонного взаимодействия он отметил, что в ОДКБ предприняты меры по обмену информацией о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности и координации совместных действий по нейтрализации угроз военной безопасности. "А также совершенствованию механизма кризисного реагирования и организации применения коллективных сил ОДКБ. В том числе это касается создания практических инструментов противодействия биологическим угрозам. В СНГ совершенствуется объединенная система противовоздушной обороны и укрепляется двустороннее и многостороннее военное сотрудничество в области ПВО, реализуются совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки войск (сил). Наши партнеры выражают готовность к дальнейшему углублению сотрудничества в сфере обеспечения общей и национальной безопасности", - подытожил Нургалиев.