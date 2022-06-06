Понедельник, 6 Июня 2022 18:28

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял участников заседания Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности во главе с председателем ПА ОДКБ, председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

На встрече присутствовали также председатель Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра Армении, приветствуя участников встречи, Пашинян отметил, что в этом году отмечается 30-летие ОДКБ, что является знаменательным событием. <Мы неоднократно говорили, что это очень хороший повод подвести некие итоги, проанализировать и наши достижения, и какие-то недостатки, понять, чем и как мы можем сделать нашу Организацию более эффективной. В этом контексте, конечно, роль Совета Парламентской ассамблеи невозможно переоценить, так как это, фактически, та политическая платформа, где все эти вопросы должны обсуждаться. Думаю, парламентский формат создает более широкие возможности для этого>, - отметил он.

Глава правительства напомнил, что в последний раз в этом формате встречались в 2019 году. <С тех пор произошли очень большие изменения в мире: это связано и с пандемией ковид, и, конечно же, в нашем регионе и в мире в целом ситуация довольно напряженная. Думаю, это очень важная площадка для того, чтобы мы смогли поделиться своим видением будущего, попытаться сделать механизмы ОДКБ более эффективными в плане реагирования на кризисные ситуации. Это одна из тем, которая очень важна и для нашей страны, и для Организации в целом. Как председательствующая страна мы объявили эту тему одним из приоритетов нашего председательства. Надеюсь, в течение председательства нам удастся прийти к конкретным решениям по этому вопросу", - сказал Никол Пашинян.

Вячеслав Володин поблагодарил премьер-министра за теплый прием и

отметил, что заседание Совета дает возможность выработать решения в

рамках парламентского формата и развивать отношения между странами.

"Парламентская ассамблея ОДКБ позволяет нам заниматься вопросами

гармонизации законодательства, выработкой модельных законов. Когда мы говорим о гармонизации законодательства, то, конечно, в первую очередь это вопросы, связанные с борьбой с терроризмом, экстремизмом, вопросы военно-политического сотрудничества, регулирования миротворческих сил и многие другие темы", - сказал Володин, добавив, что работа Совета обычно начинается с обсуждения приоритетов страны­председателя ОДКБ. Затем стороны обменялись мнениями о развитии механизмов ОДКБ, сложившейся на Южном Кавказе ситуации и урегулировании нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

Никол Пашинян коснулся деятельности Комиссии по делимитации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном, разблокирования региональной инфраструктуры и предпринятых шагов по возвращению армянских военнопленных, заложников и других гражданских лиц, удерживаемых в Азербайджане. В связи с последним премьер-министр подчеркнул важность поддержки со стороны международного сообщества.