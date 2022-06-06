Понедельник, 6 Июня 2022 18:18

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 7 июня текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 29, 31-39, 42-50 в кв. “Дурян”, ясли-детские сады NN5, 10 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Аване; собственные дома на улицах Норка 9, 13, 17, "Научный центр травматологии и ортопедии'' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-16:00 собственные дома 1-70, 6-40 на 4-ой улице, 4-33 на 35-ой улице, 1-34 на 37-ой улице, 1-15 на 41-ой улице, 1-33 на 43-ей улице Нор Ареша;

11:00-17:00 собственные дома 1-33 на улице Бурназяна, 19, 21, 33 на улице Глинки, собственные дома 1-20 и жилые дома 2, 4, 14 на улице Лисиняна, жилой дом 8 на улице Бакунца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на улицах Маркварти, Папова, Ованнисян в 4-ом Норкском массиве; собственные дома 21, 37, 47 в кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома и собственные дома на 17-ой улице Арабкира, жилые дома 44, 228, 228/1 на улице Гр.Кочара и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственный дом 44/3 на улице Гр.Кочара, жилой дом 9 на улице Рига, собственные дома на переулке Рига и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 19а на улице Давида Анахата и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 9, 11 на улице Гр.Кочара, жилые дома 30/3, 34А на улице Гюльбенкяна, жилой дом 10 на улице Гр.Арцруни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 6-22 на улице Г.Арцруни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома 47/7-108/3 на улице Царава Ахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 села Арагацотн, Нор Аманос и Нор Едесия;

12:00-16:00 села Уши и Оганаван; частично села Арташаван, Сагмосаван;

в Армавирской области:

11:00-17:00 частично город Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично села Саят-Нова и Ерасх;

10:00-16:00 частично села Воскетап и Авшар;

10:30-16:00 частично села Вардашен и Масис;

12:00-14:00 села Севакаван и Тигранашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично село Гомк;

11։00-15։00 частично село Гохтаник;

в Котайкской области:

10:00-14:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); села Арагюх, Бужакан, Зораван, Сараландж и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), медицинский центр ‘Наири”, ООО “Том шин бето”, “Урени”, ‘Егварди алрахац”, ЗАО “Армберии”, ООО “Элита”, Асфальтовый завод, кооп. “Еранос”, ЧП “Ж.Месропян”, “А.Арутюнян”, собственники “С.Варданян”, “М.Аветисян”, “П.Закарян”, “А.Тадевосян”, “К.Хачатрян”, “А.Месропян”, “А.Ованнисян”, кварталы “Ширак”, “П.Севак”, “Арай”, “Шираз”, “Калер”, “Болор охер”, улицы Нар-Доса, Комитаса, Абовяна, Теряна, Гагарина, Ара Гехецика, Сафаряна, Ханджяна, Саят-Нова, Закаряна, Гая, Раффи, Исаакяна, частично улицы Чаренца и Арапян, школа N2, ООО “Алхалия”, “Алреями фарм”, ОАО “Зораван”, ЗАО ‘Наирян”, собственники “М.Геворгян”, “Г.Петросян”, “С.Амирханян”, “Анаин Варданян”, “К.Пилоян”, “З.Карапетян”, “М.Арутюнян”, “А.Варданян”, “Г.Багдасарян”, компании “Юком”, “Виваселл-МТС”;

11:00-16:00 частично село Балаовит;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк, Ариндж;

в Ширакской области:

11:00-16:00 улица 8 Марта, частично улица Г.Саргсяна, зона отдыха “Черкези Дзор” в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Кети, Покрашен, Ацик, Ацикаван, Кармракар, Маисян, Овуни, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Энергатехника” в Ахурянском регионе;

в Лорийской области:

11:00-16:00 села Лермонтово, Антарашен, Маргаовит и Фиалетово;

в Сюникской области:

09:15-11:15 частично село Андокаван;

10:00-12:00 частично село Татев;

10:30-11:30 жилые дома 5, 7 на улице Ханджяна, 1, 2 на улице Нар-Доса в городе Сисиан;

10:30-13:00 частично улицы Сюник, Гусана Ашота, Гарегина Нжде в городе Горис;

11:00-16:30 частично села Шагат и Вагатур;

12:00-14:30 жилые дома 3, 3а на улице И.Ори, 1а на улице Ханджяна, улица Азояна в городе Сисиан;

12:30-15:00 и 15:30-17:30 частично село Шинуайр;

14:00-17:00 частично улицы Гусана Ашота, Нарекаци, Комитаса, М.Хоренаци в городе Горис;

15:00-16:00 жилые дома 3, 4, 5, 6, 7 на улице Воротан в городе Сисиан.