Понедельник, 6 Июня 2022 18:17

АрмИнфо. Национальная академия наук РА выражает обеспокоенность в связи с последними событиями вокруг Республики Армения и Республики Арцах. Об этом говорится в заявлении НАН РА.

"Являясь аполитичной структурой, уставной задачей которой является развитие науки, Академия, тем не менее, не может оставаться безучастной к онтологическим вызовам, стоящим перед нашим государством и нацией. Таким вызовом сегодня является опасность возможной лишения родины армян Арцаха и опасность геноцида, который является красной линией для человечества", - подчеркнули в НАН РА.

При этом в Академии наук напомнили, Арцах, являющийся частью армянской цивилизации на протяжении тысячелетий - неотделимая часть нашей родины.

"Армяне Арцаха - эта та часть, которая дольше всех сохранила государственность нашего народа, наш восточный оплот. Однако, начиная как минимум с начала 20 века, кавказские татары при поддержке турецких кругов, а затем и их азербайджанских потомков прилагали все усилия для ликвидации любых армянских следов в Арцахе. Все это сопровождалось преступлениями против человечности.

Эта политика продолжилась после распада Советского Союза и приобрела особый масштаб в 2020 году. В условиях новых реалий, сформировавшихся в результате 44- дневной войны, она фактически стала неотъемлемым компонентом официальной идеологии Азербайджанской Республики.

Сегодня мы наблюдаем за такими явными проявления этой порочной политики, как декларирование программ по полному уничтожению армянского историко-культурного следа на новых, подконтрольных АР территориях, распространение армянофобии на всех возможных международных площадках, фальсификация истории, игнорирование международного права, в частности попирание Женевской конвенции об обращении с военнопленными и т.д.", - добавили в НАН РА.

В Академии наук выразили убеждение, что если Арцах окажется в составе Азербайджана, то произойдет его быстрая деарменизация и армяне Арцаха будут лишены своей родины, и будет совершен геноцид.

"Арцах ни в каком статусе не может быть частью государства, воспитывающего своих граждан на протяжении нескольких поколений в атмосфере ярой армянофобии. Республика Армения является гарантом реализации права народа Арцаха на безопасность и самоопределение. Мы не можем отказаться от этого основного принципа.

Сегодня Республика Армения и Республика Арцах стоят перед серьезными вызовами. Нам необходимо объединить весь наш потенциал, чтобы противостоять этим вызовам и найти пути решения возникших проблем.

Национальная академия наук готова предоставить профессиональные консультации органам государственной власти Республики Армения, может стать одной из площадок, где могут обсуждаться вопросы общеармянского значения, предлагаться решения и альтернативы для формирования общеармянской повестки дня", - подытожили в НАН РА.