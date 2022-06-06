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 Понедельник, 6 Июня 2022 17:17
Марианна Мкртчян

Ален Симонян призвал руководство Азербайджана не торпедировать воинственной риторикой шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе

Ален Симонян призвал руководство Азербайджана не торпедировать воинственной риторикой шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе

АрмИнфо. Принимая председательство в ОДКБ, Армения в качестве приоритетов ставила задачу актуализации механизмов кризисного реагирования, мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций.  Об этом 6 июня в Ереване на заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о Коллективной Безопасности заявил председатель Национального собрания РА Ален Симонян, говоря о ходе реализации приоритетов председательства Республики Армения в ОДКБ на период 2021-2022 год.

В этой связи он с удовлетворением отметил, что по данным приоритетным направлениям были предприняты соответствующие шаги. В качестве примера задействования механизма кризисного реагирования он привел отправку в Казахстан миротворческий контингент ОДКБ по обращению президента Казахстана.

"Итоги миротворческой операции подтвердили готовность Организации к принятию своевременных мер по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств- членов и продемонстрировали роль ОДКБ в поддержании региональной стабильности.  Мы всегда считали, что механизмы кризисного реагирования ОДКБ должны работать исправно. До этого Армения была в ситуации, когда мы ждали, что механизмы заработают, но, к сожалению, этого не произошло", - сказал глава армянского законодательного органа.

Вместе с тем, Симоян добавил, что особое внимание Армения уделяет углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержке для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, которые затрагивают интересы государств-членов ОДКБ.

"Абсолютно убеждены, что такое единство должно проявляться по отношению к любому союзному по Организации государству", - сказал спикер парламента Армении.

По его словам, значительные усилия в этом году направлены на совершенствование системы реагирования на кризисные ситуации в регионах коллективной безопасности Организации, актуализации механизма принятия соответствующих решений, в первую очередь за счет развития нормативной правовой базы, а также налаживания взаимодействия в рамках Центра кризисного реагирования.

"Следующим приоритетом Республики Армения является дальнейшее развитие Войск (Коллективных сил) ОДКБ, поддержание их готовности к выполнению задач по предназначению с учетом динамики и прогноза изменения военно-политической обстановки в регионах, расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ", - продолжил армянский парламентарий, отдельно выделив роль парламентского измерения Организации, по линии которого приоритетами РА являются сближение и гармонизация национального законодательства государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения безопасности с учетом вызовов и угроз, в том числе в цифровой, экономической, финансовой, экологической сферах Вместе с тем он констатировал, что председательство Республики Армения проходит в период сложной трансформации архитектуры безопасности мира.

"Мы являемся очевидцами того, что в зоне ответственности ОДКБ ситуация напряженная и государства-члены Организации продолжают сталкиваться с новыми вызовами и угрозами. По всему периметру границ союзнических государств продолжает нарастать конфликтный потенциал. Непростая и тяжелая ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном. Надеемся, что существующие проблемы между любыми странами будут решаться дипломатическим путем.

Напряженной остается и ситуация в Нагорном Карабахе. К сожалению, Азербайджан продолжает вести довольно агрессивную политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Вызывает обеспокоенность вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеемся, что представители российского миротворческого контингента, которые имеют ключевую роль в обеспечении безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, восстановят статус-кво Трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020г", - сказал Симонян.

При этом он подчеркнул, что Республика Армения привержена к исполнению всех договоренностей от 9/10 ноября 2020 года и последующих трехсторонних заявлений глав государств.

"В контексте гуманитарных проблем, создавшихся в результате 44-дневной войны, первостепенным является безусловное и незамедлительное возвращение армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц, а также сохранение армянского религиозного и культурного наследия на перешедших под азербайджанский контроль территориях. Хочу ее раз подчеркнуть, что нагорно- карабахский конфликт - это не территориальный спор, это вопрос прав армян Нагорного Карабаха жить на своей родине в безопасности.

Считаем, что в продвижении мирного процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта ключевую роль должно играть сопредседательство Минской группы ОБСЕ. В то же время призываем руководство Азербайджана не торпедировать своей воинственной и максималистской риторикой шаги направленные к обеспечению стабильности и мира на Южном Кавказе", - подчеркнул глава парламента.

Он еще раз подчеркнул приверженность Армению установлению мира и благополучия в регионе. Симонян напомнил, что Армения неоднократно подтверждала готовность начать переговоры по урегулированию отношений с Азербайджаном.

"Ради достижения всеобъемлющего мира мы дополнили повестку нашими предложениями и передали ее сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

По вопросу делимитации и безопасности границ есть прогресс - недавно на армяно- азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в формате совместной работы комиссий по этим вопросам.  Считаем, что практические шаги по открытию, разблокировке дорог, транспортных и экономических коммуникаций в регионе должны осуществляться с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета стран, через которые они проходят и подчиняться законодательству этого государства", - подытожил председатель НС РА. 

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