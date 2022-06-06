Понедельник, 6 Июня 2022 17:17

АрмИнфо. Принимая председательство в ОДКБ, Армения в качестве приоритетов ставила задачу актуализации механизмов кризисного реагирования, мониторинга, прогнозирования и предупреждения кризисных ситуаций. Об этом 6 июня в Ереване на заседании Совета Парламентской Ассамблеи Организации Договора о Коллективной Безопасности заявил председатель Национального собрания РА Ален Симонян, говоря о ходе реализации приоритетов председательства Республики Армения в ОДКБ на период 2021-2022 год.

В этой связи он с удовлетворением отметил, что по данным приоритетным направлениям были предприняты соответствующие шаги. В качестве примера задействования механизма кризисного реагирования он привел отправку в Казахстан миротворческий контингент ОДКБ по обращению президента Казахстана.

"Итоги миротворческой операции подтвердили готовность Организации к принятию своевременных мер по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств- членов и продемонстрировали роль ОДКБ в поддержании региональной стабильности. Мы всегда считали, что механизмы кризисного реагирования ОДКБ должны работать исправно. До этого Армения была в ситуации, когда мы ждали, что механизмы заработают, но, к сожалению, этого не произошло", - сказал глава армянского законодательного органа.

Вместе с тем, Симоян добавил, что особое внимание Армения уделяет углублению внешнеполитической координации и взаимной поддержке для выработки согласованных подходов по международным и региональным вопросам, которые затрагивают интересы государств-членов ОДКБ.

"Абсолютно убеждены, что такое единство должно проявляться по отношению к любому союзному по Организации государству", - сказал спикер парламента Армении.

По его словам, значительные усилия в этом году направлены на совершенствование системы реагирования на кризисные ситуации в регионах коллективной безопасности Организации, актуализации механизма принятия соответствующих решений, в первую очередь за счет развития нормативной правовой базы, а также налаживания взаимодействия в рамках Центра кризисного реагирования.

"Следующим приоритетом Республики Армения является дальнейшее развитие Войск (Коллективных сил) ОДКБ, поддержание их готовности к выполнению задач по предназначению с учетом динамики и прогноза изменения военно-политической обстановки в регионах, расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности ОДКБ", - продолжил армянский парламентарий, отдельно выделив роль парламентского измерения Организации, по линии которого приоритетами РА являются сближение и гармонизация национального законодательства государств-членов ОДКБ в сфере обеспечения безопасности с учетом вызовов и угроз, в том числе в цифровой, экономической, финансовой, экологической сферах Вместе с тем он констатировал, что председательство Республики Армения проходит в период сложной трансформации архитектуры безопасности мира.

"Мы являемся очевидцами того, что в зоне ответственности ОДКБ ситуация напряженная и государства-члены Организации продолжают сталкиваться с новыми вызовами и угрозами. По всему периметру границ союзнических государств продолжает нарастать конфликтный потенциал. Непростая и тяжелая ситуация на границе Таджикистана с Афганистаном. Надеемся, что существующие проблемы между любыми странами будут решаться дипломатическим путем.

Напряженной остается и ситуация в Нагорном Карабахе. К сожалению, Азербайджан продолжает вести довольно агрессивную политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха. Вызывает обеспокоенность вторжение азербайджанских подразделений в зону ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Надеемся, что представители российского миротворческого контингента, которые имеют ключевую роль в обеспечении безопасности армянского населения Нагорного Карабаха, восстановят статус-кво Трехстороннего заявления от 9-го ноября 2020г", - сказал Симонян.

При этом он подчеркнул, что Республика Армения привержена к исполнению всех договоренностей от 9/10 ноября 2020 года и последующих трехсторонних заявлений глав государств.

"В контексте гуманитарных проблем, создавшихся в результате 44-дневной войны, первостепенным является безусловное и незамедлительное возвращение армянских военнопленных и других удерживаемых в Азербайджане гражданских лиц, а также сохранение армянского религиозного и культурного наследия на перешедших под азербайджанский контроль территориях. Хочу ее раз подчеркнуть, что нагорно- карабахский конфликт - это не территориальный спор, это вопрос прав армян Нагорного Карабаха жить на своей родине в безопасности.

Считаем, что в продвижении мирного процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта ключевую роль должно играть сопредседательство Минской группы ОБСЕ. В то же время призываем руководство Азербайджана не торпедировать своей воинственной и максималистской риторикой шаги направленные к обеспечению стабильности и мира на Южном Кавказе", - подчеркнул глава парламента.

Он еще раз подчеркнул приверженность Армению установлению мира и благополучия в регионе. Симонян напомнил, что Армения неоднократно подтверждала готовность начать переговоры по урегулированию отношений с Азербайджаном.

"Ради достижения всеобъемлющего мира мы дополнили повестку нашими предложениями и передали ее сопредседателям Минской группы ОБСЕ.

По вопросу делимитации и безопасности границ есть прогресс - недавно на армяно- азербайджанской межгосударственной границе состоялась первая встреча вице-премьеров Армении и Азербайджана в формате совместной работы комиссий по этим вопросам. Считаем, что практические шаги по открытию, разблокировке дорог, транспортных и экономических коммуникаций в регионе должны осуществляться с соблюдением принципа территориальной целостности и суверенитета стран, через которые они проходят и подчиняться законодательству этого государства", - подытожил председатель НС РА.