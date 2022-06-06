Понедельник, 6 Июня 2022 16:27

АрмИнфо."Невозможно достичь урегулирования (нагорно-карабахского конфликта - ред.) без учета мнения карабахских армян", - заявил спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар на вопрос, имел ли в виду участие армян, проживающих в Нагорном Карабахе, председатель Европейского совета Шарль Мишель, когда после трехсторонней встречи в Брюсселе заявил, что для справедливого и прочного мира необходимо обсуждение всех основных вопросов с участие всех заинтересованных сторон.

"Я думаю, в конце концов, армяне Карабаха (использует азербайджанскую версию названия - ред.) - это, конечно же, сторона, которая должна быть частью решения, каким бы оно не было : И совершенно очевидно, что люди, проживающие в Карабахе, принципиально заинтересованы в достижении всеобъемлющего урегулирования. Я лично не вижу, как можно прийти к такому урегулированию без учета мнения и точки зрения этих людей", - сказал он.

На замечание о том, что после встречи в Брюсселе Мишель говорил только о правах этнических армян Арцаха, ничего не сказав о статусе, что вызвало опасения в Армении и Нагорном Карабахе, Клаар заверил, что ключевое здесь - всеобъемлющее урегулирование конфликта.

"И все мы знаем, как начался конфликт, его надо окончательно закрыть. Президент Мишель не упомянул многого в своем заявлении. Это заявление не охватывало все вопросы, требующие решения. Но дело в том, что мы всегда подчеркивали, что необходимо всеобъемлющее урегулирование конфликта, мы работаем в этом направлении", - сказал спецпредставитель ЕС в интервью Радио Свобода.

Вместе с тем, по словам Тойво Клаара, он получает в целом

положительные отзывы из обеих столиц. "Сообщение, которое я получил,

заключается в том, что встреча лидеров в Брюсселе несколько недель

назад дала некоторые конкретные результаты. У нас состоялось первое

заседание пограничных комиссий. Затем в Москве состоялась встреча вице-премьеров по обсуждению открытия каналов связи, которую лидеры обсуждали в Брюсселе. И поэтому мы очень взволнованы. Ответ из Баку заключается в том, что оценка как брюссельской встречи, так и ее дальнейшего хода положительная. Так что есть вполне положительная динамика. И я думаю, что её можно развивать", - сказал он.

Что касается неопределенного статуса Нагорного Карабаха, Тойво Клаар заверил, что самое главное сейчас - попытаться продвинуть процесс вперед. Меж тем, реагируя на замечание, что, пока Ереван говорит о Минской группе ОБСЕ, Баку настаивает на том, что нагорно-карабахский вопрос закрыт, и сопредседатели могут быть распущены, европейский дипломат заверил, что Европейский союз не утверждает, что претендует на авторские права на что-либо.

"Мы заинтересованы в том, чтобы видеть прогресс и поддерживать его, я думаю, именно этого президент Мишель смог добиться благодаря своим трем встречам с лидерами, а также благодаря встрече с президентами Макроном, Алиевым и премьер- министром Пашиняном. И это то, что мы хотим сделать", - сказал дипломат, напомнив, что есть и другие измерения, в частности трехсторонние встречи в Москве на уровне лидеров, комиссия по разблокировке коммуникаций на уровне вице­премьеров возобновила свои заседания.

" Это здорово, очень хорошо, если поведет нас в правильном направлении. Таким образом, единственный интерес Европейского Союза состоит в том, чтобы помочь процессу и достичь прочного всеобъемлющего урегулирования", - подытожил Клаар.

В Брюсселе 22 мая состоялась трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Евросовета Шарля Мишеля. По итогам переговоров Мишель сообщил, что в ближайшее дни состоится первое заседание пограничных комиссий, в ходе которого будут рассмотрены вопросы, связанные с делимитацией границы между Арменией и Азербайджаном.

В заявлении главы Евросовета по итогам встречи с лидерами Армении и Азербайджана 22 июня, по вопросу транспортной связи отмечается, что лидеры договорились о необходимости приступить к разблокированию транспортного сообщения. "Они согласовали принципы, регулирующие транзит между западным Азербайджаном и Нахиджеваном и между различными частями Армении через Азербайджан, а также международные перевозки через коммуникационную инфраструктуру обеих стран. В частности, они договорились о принципах управления границами, безопасности, земельных сборах, а также таможенных правилах в контексте международных перевозок. В ближайшие дни вице-премьеры продолжат эту работу", - заявил Мишель.

При этом в заявлении Шарля Мишеля ни слова не говорится о статусе и будущем Нагорного Карабаха. Более того, глава Евросовета в своем заявлении вместо общепризнанного термина Нагорный Карабах использовал азербайджанский термин "Карабах" и формулировку "армянское этническое население Карабаха". Кроме того, в его заявлении не упоминаются ни трехсторонние договоренности на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России, ни другие общепринятые принципы урегулирования.