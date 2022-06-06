Понедельник, 6 Июня 2022 15:42

АрмИнфо. За последнюю неделю в Армении было проведено 10 329 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 43 человек (недельный рост на 79,2%), выздоровело - 15. Летальных исходов зарегистрировано не было.

Согласно сообщению Министерства здравоохранения, фактическое лечение получает 76 пациентов (с ростом за неделю на 58,3%).

В общей сложности, в стране было проведено 3 109 931 тест, из коих было выявлено 423 006 случаев заражения, выздоровело 412 621 человек, скончалось - 8 625