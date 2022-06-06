Понедельник, 6 Июня 2022 14:59

АрмИнфо.На территории Армении произошло очередное землетрясение. Так, согласно сейсмическим службам МЧС РА, толчки магнитудой 2.6 были зарегистрированы 5 июня в 22.25 часов по местному времени (18.25 по Гринвичу) в 2 км на восток от села Шоржа.

Очаг залегал на глубине 10 км. В эпицентре сила толчков составила 3-4 балла. Землетрясение ощущалось в Гаваре 2-3 балла, а также в селах Шоржа, Джил, Артаниш, Ваан, Агберд в 3 балла