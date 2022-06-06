Понедельник, 6 Июня 2022 14:58

АрмИнфо. В Казахстане успешно провели референдум, по внесению изменений в основной закон страны.

Согласно предварительным данным Центральной комиссии Казахстана, "за" проголосовали 77,18 % граждан. Против поправок - 18,66 %. 2,58 % бюллетеней признали недействительными. 1,58 % бюллетеней не учли при подсчете голосов.

Из 11 734 642 граждан, обладающих избирательным правом, проголосовали 7 986 293 человека. Явка составила 68,06 %.

"По состоянию на 08:00 6 июня завершился подсчет голосов на 10 012 избирательных участках во всех регионах страны и за рубежом. Голосование по конституционным поправкам носило всенародный характер. В соответствии со статьей 31 Конституционного закона "О республиканском референдуме", если в голосовании приняло участие более половины граждан, имеющих такое право, референдум считается состоявшимся. Изменения в Конституцию, вынесенные на референдум, считаются принятыми, если за них проголосовало более половины граждан, принявших участие в голосовании, не менее чем в двух третях областей, городов республиканского значения и столицы", - сообщил на брифинге председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров, передает Tengrinews.kz.

В бюллетене был всего один вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию Республики Казахстан (Всего на референдум выносится 56 поправок. - Прим.), изложенные в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан".

Чтобы референдум состоялся, в нем должны были принять участие более половины граждан, включенных в список участников.

Напомним, что президент РК Касым-Жомарт Токаев инициировал поправки в Конституцию страны после трагических январских 2022 года событий в Казахстане. В своем послании к народу он заявил, что целью внесения изменений в конституцию является построение "нового Казахстана".

В Конституцию Казахстана предлагается внести 56 поправок. Изменения касаются трети статей Основного закона страны. Среди самых значимых - запрет на членство в какой- либо партии для президента страны, запрет на занятие государственных постов и публичных должностей для ближайших родственников президента, а также проведение выборов на национальном и региональном уровне по смешанной избирательной системе.

При этом 70 процентов членов парламента должны избираться по пропорциональной системе, а 30 процентов - по мажоритарной. Кроме того, предлагается ввести возможность для беспартийных граждан баллотироваться в парламент на национальном и региональном уровне, а также воссоздать Конституционный суд Казахстана.