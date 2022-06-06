Понедельник, 6 Июня 2022 14:54

АрмИнфо. Президент Академии наук Армении Ашот Сагян, Член президиума НАН РА Геворк Погосян и Ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян избраны иностранными членами Российской академии наук (РАН). Данное решение принято 1 июня на общем собрании РАН.

Иностранными членами Российской академии наук избираются крупнейшие зарубежные ученые, получившие признание мирового научного сообщества. Иностранные члены РАН имеют право выносить на рассмотрение президиума Академии вопросы, связанные с развитием соответствующих областей исследований и расширением международного научного сотрудничества, как и другие научные и научно-организационные вопросы. А также имеют право участвовать в общих собраниях членов РАН с правом совещательного, но не решающего голоса.

Отметим, что президент НАН РА, профессор Ашот Серобович Сагян в 1978 году окончил Ереванский государственный университет, является доктором химических наук, членом-корреспондентом НАН РА, академиком НАН РА. В 2010 году Сагян возглавил научно-производственный центр "Армбиотехнология" НАН РА, в 2022 году стал заведующим кафедрой фармации Ереванского государственного университета, в 2008 году - главным редактором <Химического журнала Армении>. В июне 2021 года избран президентом НАН РА.

Член президиума НАН РА, академик Геворк Арамович Погосян окончил в 1974 году физический факультет ЕГУ. Работал библиотекарем в Государственной библиотеке им.Мясникяна (г.Ереван. 1975-1977), младшим научным сотрудником (1977-1985), ученым секретарем (1985-1990), руководителем отдела социологии (1990), заместителем директора (1990-1991) Института философии и права АН Арм.ССР.

В 1992 году Погосян стал членом Международного социологического общества, в 1995 - заместителем председателя социологического содружества СНГ, членом редколлегии периодического издания РФ "Социологический журнал". Академик основателем Армянской социологической ассоциации.

В 1994-1995гг. Погосян занимал должность советника премьер-министра РА. В 1996 году стал членом Совета по науке и передовым технологиям при президенте РА, в 1997 - членом экспертной комиссии Министерства науки и высшего образования РА.

С 1991-1995гг. - Директор Центра социологических исследований НАН РА, а с 1995 года является директором Института философии и права НАН РА.

Ректор Российско-Армянского университета (РАУ), член-корреспондент НАН РА Армен Размикович Дарбинян в 1986 году окончил экономический факультет Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова, с 1986-1989гг. - аспирант МГУ.

С 1989-1992гг. Дарбинян занимает должность заместителя начальника Управления экономической политики в постоянном представительстве

Республики Армения в Москве, а затем начальника управления.

С 1992-1994гг. - генеральный директор государственного внешнеэкономического объединения <Арменинторг>, с 1994-1997гг. - первый заместитель председателя Центрального банка РА, с 1997-1998гг.

- министр финансов и экономики Республики Армения, с 1998-1999гг. - премьер-министр Республики Армения.

С 2001 года становится ректором Российско-Армянского университета (РАУ)