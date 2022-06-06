|Сагателян: Решения о демонтаже палаток на площади Франции нет
|Рашид Нургалиев: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха назревал давно и очень устраивал Вашингтон
|Попытаться сделать механизмы ОДКБ более эффективными в плане реагирования на кризисные ситуации: Пашинян принял участников заседания Совета ПА ОДКБ
|Патрульная служба будет полностью внедрена в Армении в 2024 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|НАН РА: Арцах ни в каком статусе не может быть частью государства, воспитывающего своих граждан в атмосфере ярой армянофобии
|Лидеры Движения сопротивления провели встречу с руководством оппозиционных политических сил Арцаха
|Ален Симонян призвал руководство Азербайджана не торпедировать воинственной риторикой шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе
|В Госдуме не исключили задействования миротворцев ОДКБ на Донбассе
|Тойво Клаар: Единственный интерес ЕС - всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха
|Чавушоглу: Вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа и Центральной Азии - один из приоритетов внешней политики Турции
|За последнюю неделю в Армении подтвердилось 43 новых случая заражения коронавирусом
|В городах Мартуни и Аскеран открылись Tumo Boxes
|Правительство Арцаха окажет содействие в восстановлении монастырского комплекса Акопаванк
|На территории Армении произошло очередное землетрясение
|Казахстан успешно провел Конституционный референдум
|На общем собрании Российской академии наук избраны иностранные члены РАН от Армении
|Армения и Молдова изучают возможности культурного сотрудничества
|Иранист: Безопасность Армении - безопасность Ирана
|Аналитик: У Брюсселя нет мандата, но есть план
|В Ереване состоялась встреча председателя Госдумы России и спикера парламента Армении
|В Москве состоялось заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|Прокуратура Арцаха возбудила 72 уголовных дела по факту совершенных азербайджанскими ВС преступлений в отношении жителей Республики
|Минздрав: В результате столкновения участников протестного движения и правоохранителей 60 человек получили увечья разной тяжести
|Юрий Хачатуров: Мы войны не хотим, мы хотим, чтобы нас уважали
|Ситуация в зоне карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России в Турцию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сторонники Движения сопротивления заблокировали все 6 входов в здание правительства Армении
|Правящая фракция в очередной раз провалила внеочередное заседание по Арцаху и армяно- турецким отношениям
|Мэрия Еревана проиграла в суде бизнесмену Самвелу Алексаняну
|Ален Симонян: Азербайджан пытается стереть следы армянского присутствия на исторических и архитектурных памятниках Арцаха
|В отчете Госдепа США о свободе религии затрагивается вопрос армянского духовного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
|Мэрия Еревана обещает, что Цицернакабердское шоссе откроется через несколько дней
|Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного и неверного толкования брюссельских договоренностей
|Оппозиционный депутат коснулся реформ в ВС Азербайджана и бездействии армянского оборонного ведомства
|Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию противника
|Посольство США в Армении: Кандидатуры послов в те или иные страны объявляются Белым домом
|Прогноз: Ничья в Украине укрепит тылы Эрдогана и Алиева на Кавказе
|Генпрокуратура Армении требует взыскать с Майрапетяна и Акопджаняна в пользу госбюджета 5 678 764 260 драмов.
|Артак Бегларян: Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем
|<Идти не за дипломом, а за <миссией>: Пашинян пожелал выпускникам выбрать правильную профессию
|"Свободные демократы": Недопустимо достижение регионального мира за счет жизненных интересов Армении и Арцаха
|В центре Москвы убит армянский бизнесмен
|Ректор РАУ избран иностранным членом РАН
|Дружественные отношения между Арменией и Грецией обязывают еще более углублять взаимодействие: Никос Хардалиас
|Никос Хардалиас: Минобороны Греции готово приложить усилия для углубления сотрудничества в военной сфере и содействия Армении в преодолении вызовов
|Армения передумала передавать США образцы опасных патогенов
|Армен Григорян: Права и безопасность армян Нагорного Карабаха определят статус Республики
|В Ереване обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны
|Мгер Григорян едет в Москву: он уклонился от ответа на вопрос, исключает ли, что Арцах может быть в составе Азербайджана
|Сагателян: 15 партий поддержали заявление оппозиционных фракций парламента "по поводу армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Шведский суд признал Азербайджан антидемократическим государством.
|Посол Франции: Фотограф Антуан Агуджян своими работами демонстрирует историю Геноцида армян
|Вазген Манукян: Вокруг Армении и Арцаха происходят процессы, которые ставят под серьезную угрозу дальнейшее существование армянского государства
|Облигации АраратБанка прошли листинг на Армянской фондовой бирже AMX
|В Ереване 10-18 июля пройдет 33-я Международная биологическая олимпиада
|Юрист: В защите прав арцахцев право самоопределения безальтернативно
|Эксперт: Отношение к Армении определяет ее геополитический вектор
|Выпускники военных вузов Армении получат квартиры от государства
|Читать больше
АрмИнфо.Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян на встрече с министром культуры Молдовы Сергеем Проданом, находящимся с рабочим визитом в Армении, проинформировали гостя о текущих процессах в сфере культуры в республике, подчеркнув важность реализации программ, направленных на профессиональное образование в определенных областях.
Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, собеседник обсудили ряд вопросов, касающихся углубления и укрепления сотрудничества двух стран в сфере культуры, а также реализации новых совместных программ в области культурного образования. В данном контексте стороны коснулись сферы кинопроизводства, возможных перспектив расширения сотрудничества в других областях современного искусства.
С целью развития новых направлений армяно-молдавского культурного сотрудничества, реализации намеченных программ, стороны коснулись перспектив подписания программы сотрудничества в области культуры и искусства между двумя министерствами на 2022-2025 годы.
В состав молдавской делегации также вошли, заместитель генерального директора Молдавского инвестиционного агентства Ион Йордак и главный советник по туризму Министерства культуры Республики Молдова Давид Лупусор.
|Сагателян: Решения о демонтаже палаток на площади Франции нет
|Рашид Нургалиев: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха назревал давно и очень устраивал Вашингтон
|Попытаться сделать механизмы ОДКБ более эффективными в плане реагирования на кризисные ситуации: Пашинян принял участников заседания Совета ПА ОДКБ
|Патрульная служба будет полностью внедрена в Армении в 2024 году
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|НАН РА: Арцах ни в каком статусе не может быть частью государства, воспитывающего своих граждан в атмосфере ярой армянофобии
|Лидеры Движения сопротивления провели встречу с руководством оппозиционных политических сил Арцаха
|Ален Симонян призвал руководство Азербайджана не торпедировать воинственной риторикой шаги по обеспечению мира на Южном Кавказе
|В Госдуме не исключили задействования миротворцев ОДКБ на Донбассе
|Тойво Клаар: Единственный интерес ЕС - всеобъемлющее урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха
|Чавушоглу: Вклад в стабильность и развитие Южного Кавказа и Центральной Азии - один из приоритетов внешней политики Турции
|За последнюю неделю в Армении подтвердилось 43 новых случая заражения коронавирусом
|В городах Мартуни и Аскеран открылись Tumo Boxes
|Правительство Арцаха окажет содействие в восстановлении монастырского комплекса Акопаванк
|На территории Армении произошло очередное землетрясение
|Казахстан успешно провел Конституционный референдум
|На общем собрании Российской академии наук избраны иностранные члены РАН от Армении
|Армения и Молдова изучают возможности культурного сотрудничества
|Иранист: Безопасность Армении - безопасность Ирана
|Аналитик: У Брюсселя нет мандата, но есть план
|В Ереване состоялась встреча председателя Госдумы России и спикера парламента Армении
|В Москве состоялось заседания трехсторонней рабочей группы по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|Прокуратура Арцаха возбудила 72 уголовных дела по факту совершенных азербайджанскими ВС преступлений в отношении жителей Республики
|Минздрав: В результате столкновения участников протестного движения и правоохранителей 60 человек получили увечья разной тяжести
|Юрий Хачатуров: Мы войны не хотим, мы хотим, чтобы нас уважали
|Ситуация в зоне карабахского конфликта будет на повестке переговоров главы МИД России в Турцию
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Сторонники Движения сопротивления заблокировали все 6 входов в здание правительства Армении
|Правящая фракция в очередной раз провалила внеочередное заседание по Арцаху и армяно- турецким отношениям
|Мэрия Еревана проиграла в суде бизнесмену Самвелу Алексаняну
|Ален Симонян: Азербайджан пытается стереть следы армянского присутствия на исторических и архитектурных памятниках Арцаха
|В отчете Госдепа США о свободе религии затрагивается вопрос армянского духовного наследия на территориях, перешедших под азербайджанский контроль
|Мэрия Еревана обещает, что Цицернакабердское шоссе откроется через несколько дней
|Мирзоян подчеркнул недопустимость произвольного и неверного толкования брюссельских договоренностей
|Оппозиционный депутат коснулся реформ в ВС Азербайджана и бездействии армянского оборонного ведомства
|Минобороны Армении опровергает очередную дезинформацию противника
|Посольство США в Армении: Кандидатуры послов в те или иные страны объявляются Белым домом
|Прогноз: Ничья в Украине укрепит тылы Эрдогана и Алиева на Кавказе
|Генпрокуратура Армении требует взыскать с Майрапетяна и Акопджаняна в пользу госбюджета 5 678 764 260 драмов.
|Артак Бегларян: Урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе невозможно в обозримом будущем
|<Идти не за дипломом, а за <миссией>: Пашинян пожелал выпускникам выбрать правильную профессию
|"Свободные демократы": Недопустимо достижение регионального мира за счет жизненных интересов Армении и Арцаха
|В центре Москвы убит армянский бизнесмен
|Ректор РАУ избран иностранным членом РАН
|Дружественные отношения между Арменией и Грецией обязывают еще более углублять взаимодействие: Никос Хардалиас
|Никос Хардалиас: Минобороны Греции готово приложить усилия для углубления сотрудничества в военной сфере и содействия Армении в преодолении вызовов
|Армения передумала передавать США образцы опасных патогенов
|Армен Григорян: Права и безопасность армян Нагорного Карабаха определят статус Республики
|В Ереване обсудили вопросы армяно-американского сотрудничества в сфере обороны
|Мгер Григорян едет в Москву: он уклонился от ответа на вопрос, исключает ли, что Арцах может быть в составе Азербайджана
|Сагателян: 15 партий поддержали заявление оппозиционных фракций парламента "по поводу армяно-азербайджанских и армяно-турецких отношений"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Шведский суд признал Азербайджан антидемократическим государством.
|Посол Франции: Фотограф Антуан Агуджян своими работами демонстрирует историю Геноцида армян
|Вазген Манукян: Вокруг Армении и Арцаха происходят процессы, которые ставят под серьезную угрозу дальнейшее существование армянского государства
|Облигации АраратБанка прошли листинг на Армянской фондовой бирже AMX
|В Ереване 10-18 июля пройдет 33-я Международная биологическая олимпиада
|Юрист: В защите прав арцахцев право самоопределения безальтернативно
|Эксперт: Отношение к Армении определяет ее геополитический вектор
|Выпускники военных вузов Армении получат квартиры от государства
|Читать больше
|Иранист: Безопасность Армении - безопасность Ирана
|Аналитик: У Брюсселя нет мандата, но есть план
|Прогноз: Ничья в Украине укрепит тылы Эрдогана и Алиева на Кавказе
|Юрист: В защите прав арцахцев право самоопределения безальтернативно
|Эксперт: Отношение к Армении определяет ее геополитический вектор
|Читать больше
|Полковник ГРУ: Эта война, которую развязал Азербайджан под давлением Турции, чрезвычайно опасна для России
|Третий президент Армении Серж Саргсян прибыл в Арцах
|Борис Подопригора: Предпосылки к присвоению Карабаху особого статуса есть
|Лапшин: Минобороны Израиля сейчас испытывает колоссальное давление с требованием прекратить поставки вооружений Баку
|МЧС Армении представило правила поведения в случае объявления "Воздушной тревоги"
|В Израили инициирована петиция, с требованием остановить продажу израильского оружия Азербайджану
|Сбор средств для помощи Арцаху можно осуществить исключительно через Всеармянский фонд «Айастан» и Министерство финансов Арцаха
|АО Арцаха: Потери противника в живой силе в ходе сегодняшних боев составляют около 500
|Подразделения АО Арцаха уничтожили 12 танков противника
|Президент Сербии верит: Братья и друзья армяне и азербайджанцы найдут силы достичь мира
|Грачья Арзуманян: Для Армении и армянского народа это экзистенциальная война
|Париж: Власти Франции делают всё возможное для возобновления диалога между Арменией и Азербайджаном
|Глава «Процветающей Армении» Гагик Царукян арестован на два месяца
|Ереван призвал лидера Азербайджана здраво и без болезненных эмоций воспринимать ситуацию в зоне карабахского конфликта
|Роберт Кочарян выступил за разработку новых подходов к вопросам региональной безопасности