Понедельник, 6 Июня 2022 14:53

АрмИнфо.Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта РА Артур Мартиросян на встрече с министром культуры Молдовы Сергеем Проданом, находящимся с рабочим визитом в Армении, проинформировали гостя о текущих процессах в сфере культуры в республике, подчеркнув важность реализации программ, направленных на профессиональное образование в определенных областях.

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, собеседник обсудили ряд вопросов, касающихся углубления и укрепления сотрудничества двух стран в сфере культуры, а также реализации новых совместных программ в области культурного образования. В данном контексте стороны коснулись сферы кинопроизводства, возможных перспектив расширения сотрудничества в других областях современного искусства.

С целью развития новых направлений армяно-молдавского культурного сотрудничества, реализации намеченных программ, стороны коснулись перспектив подписания программы сотрудничества в области культуры и искусства между двумя министерствами на 2022-2025 годы.

В состав молдавской делегации также вошли, заместитель генерального директора Молдавского инвестиционного агентства Ион Йордак и главный советник по туризму Министерства культуры Республики Молдова Давид Лупусор.