Понедельник, 6 Июня 2022 14:44

АрмИнфо.Председатель НС РА Ален Симонян принял делегацию во главе с председателем Мажилиса Республики Казахстан Ерланом Кошановым, прибывшую в Армению в рамках заседания Совета ПА ОДКБ. Об этом сообщает пресс-служба парламента РА.

"Вчера был день референдума по конституционным реформам в вашей стране, и приезд в Ереван после этого важного события весьма ценен", - сказал Симонян Кошанову, приветствуя его в Армении.

Касаясь вопросов региональной безопасности, председатель НС отметил, что Армения привержена повестке мира и стабильности. Он подчеркнул, что урегулирование нагорно- карабахского конфликта продолжает иметь жизненно важное значение для Армении, и это вовсе не территориальный спор, как его представляет бакинское руководство, а вопрос прав местного армянского населения. Симонян попросил казахстанского коллегу внести свой вклад в решение гуманитарных и миротворческих вопросов, связанных с Нагорным Карабахом

Стороны положительно оценили уровень армяно-казахстанских многосторонних отношений, основанных на традиционной дружбе и взаимопонимании, отметили взаимодействие на международных площадках.

Председатель Мажилиса, выразив признательность за прием, заметил, что в советские годы прошел военную службу в Армении, и добавил: "Вернулся в родные места, здесь мне все знакомо, я никогда не забуду гору Арарат".

Кошанов рассказал о Конституционном референдуме в Казахстане, отметив, что это шаг в сторону демократии. В этом ключе он поблагодарил за Армению за отправку наблюдательной миссии на референдум. Он также выразил удовлетворение тем обстоятельством, что свой первый межгосударственный визит после избрания совершает именно в Армению.

При этом он подчеркнул, что участие Армении и Казахстана в евразийском интеграционном процессе открывает новые возможности для торгово-экономического сотрудничества, отметив, что сегодняшние показатели не отражают реальных возможностей, тем более что у обеих стран есть перспективные взаимоприемлемые проекты, которые вполне могут быть реализованы.

В заключение Кошанов пригласил Симоняна посетить Казахстан с официальным визитом.