Понедельник, 6 Июня 2022 14:41

АрмИнфо. Вопросы укрепления межпарламентского диалога между Государственной Думой и парламентом Армении обсудили на встрече 6 июня в Ереване председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и спикер парламента Армении Ален Симонян.

Согласно сообщению Госдумы РФ, Вячеслав Володин отметил, это первый визит делегации ГД в другую страну после пандемии коронавируса.

"Когда речь идет об Армении, мы исходим из того, что наши отношения развиваются и переходят на более качественный уровень", - подчеркнул Вячеслав Володин.

Он уточнил, что в ближайшее время республику посетят депутаты Государственной Думы - члены Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Говоря о Парламентской Ассамблее ОДКБ, Вячеслав Володин отметил актуальность и эффективность этого формата взаимодействия.

"Парламентская Ассамблея ОДКБ - это самый высокий уровень отношений в рамках межпарламентского сотрудничества. Нам крайне важно использовать этот формат для гармонизации национальных законодательств", - отметил Вячеслав Володин.

Глава ГД РФ подчеркнул, что Ассамблея уже рассмотрела и приняла 72 модельных закона, которые стали хорошей основой в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.

Он также пригласил Алена Симоняна и депутатов Национального Собрания Армении посетить Москву с официальным визитом.

Со своей стороны Ален Симонян отметил взаимодействие России и Армении в военно- технической, военно-политической, социальной и гуманитарной сферах.

"Наши парламенты по своей линии также активно вовлечены в различные мероприятия. Мы высоко ценим последовательный характер деятельности межпарламентской комиссии - это эффективная площадка для обсуждения актуальных для наших стран вопросов", - подчеркнул Ален Симонян.

Он также выразил надежду, что заседание Совета ПА ОДКБ, которое пройдет сегодня в Ереване, внесет свой вклад в развитие межпарламентских отношений